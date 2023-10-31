Marcelo: "É mais importante pôr de pé gestão do SNS" do que acordo com médicos

O Presidente da República defendeu esta terça-feira que é mais importante "pôr de pé a máquina de gestão" do Serviço Nacional de Saúde (SNS) do que chegar a um acordo entre o Governo e os médicos.."Eu chamo à atenção para duas coisas: é que haja um acordo, quando mais depressa, melhor, para serenar o ambiente e, sobretudo, serenar os portugueses, mas atenção, é mais importante ainda pôr de pé a máquina de gestão do SNS, a nova máquina", sustentou Marcelo Rebelo de Sousa, em Chisinau, à margem de uma visita oficial à República da Moldova..O chefe de Estado disse esperar que isso seja possível "nos próximos três, quatro, cinco meses".."Já vamos com atraso, a equipa é boa para fazer isso, tem condições para isso, quanto mais depressa o fizer, melhor, porque além de termos os médicos mais serenos, temos os serviços a funcionar melhor", completou..Sobre as negociações entre o executivo e os médicos, e depois do alerta feito pelo diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, de que Novembro poderá ser dramático se não houver entendimento entre as duas partes, o Presidente da República considerou que há "condições para um acordo antes do início do mês ou pouco depois do começo": "Já só faltava o problema dos salários".