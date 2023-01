Maquinistas da CP estão em greve

O Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) dá início hoje a uma greve na CP que vai durar o resto da semana, para reclamar melhores condições de trabalho e aumentos.

Num nota publicada no 'site' do SMAQ, a estrutura sindical explicou que a paralisação terá mais impacto entre "as 00:00 do dia 4 de janeiro de 2023 e as 24:00 do dia 5 de janeiro de 2023", quando os trabalhadores "das categorias representadas pelo SMAQ" se encontram "em greve à prestação de todo e qualquer trabalho".

Por outro lado, "entre as 00:00 do dia 3 de janeiro de 2023 [hoje] e as 24:00 do dia 8 de janeiro de 2023, os trabalhadores das categorias representadas pelo SMAQ encontram-se em greve à prestação de trabalho suplementar e trabalho em dia de descanso".

A CP - Comboios de Portugal prevê perturbações à circulação entre o final do dia de hoje e o início de 6 de janeiro, devido à greve.

Para os dias 4 e 5 de janeiro foram definidos serviços mínimos, que podem ser consultados no 'site' da empresa, para serviços Alfa Pendular e Intercidades; Regional, InterRegional e Internacional; Comboios Urbanos do Porto e de Coimbra e Comboios Urbanos de Lisboa.