Manuel Clemente reafirma empenho total da Igreja no combate aos abusos

Lisboa, 30/05/2022 -Lanamento do livro de D. Manuel Clemente ," O catolicismo Portugal e a Europa" na Universidade Cat—lica. Na imagem D. Manuel Clemente .( PAULO SPRANGER/ Global Imagens)

O cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, assegurou esta segunda-feira que da parte da Igreja portuguesa existe um "empenho total" para resolver a questão dos abusos sexuais de menores.

"Nesse sentido, todas as dioceses portuguesas já estão a trabalhar há anos com a constituição e funcionamento das suas comissões diocesanas, que são depois também ajudadas por uma coordenação nacional", disse Manuel Clemente em conferência de imprensa, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, que decorre de terça-feira a domingo.

Naquelas comissões, segundo o prelado, "participam pessoas muito profissionalizadas, desde elementos ligados à polícia, magistratura, psicologia e à psiquiatria", na sua maioria leigos, "que estão lá pela sua competência profissional".

O patriarca de Lisboa destacou ainda o protocolo estabelecido com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), a criação recente do Grupo Vita, coordenado pela psicóloga Rute Agulhas, e que veio substituir, de algum modo, a comissão independente para o estudo dos abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal, que foi liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht.

"Em termos de instalação de uma rede de proteção e de prevenção de acontecimentos desse género estamos a trabalhar e continuaremos a trabalhar", disse Manuel Clemente que, sobre as manifestações de protesto contra a Igreja devido aos casos de abuso, disse: "Vivemos numa sociedade democrática e livre. O direito à manifestação é público. Da nossa parte, o compromisso é total em resolver este problema".

Já sobre a possibilidade de as vítimas de abuso sexual no seio da Igreja serem lembrados nesta JMJ, o cardeal confirmou que o Papa Francisco se encontrará com vítimas, mas não revelou quando, nem onde, assegurando que também desconhecia esses pormenores até ao momento.

No final de 2021, a Conferência Episcopal Portuguesa nomeou o pedopsiquiatra Pedro Strecht como coordenador da comissão independente que fez o estudo sobre os casos de abuso sexual na Igreja.

Esta comissão iniciou o seu trabalho no dia 11 de janeiro de 2022 e apresentou resultados em fevereiro deste ano, com o anúncio da validação de 512 testemunhos de alegados casos de abuso em Portugal, apontando, por extrapolação, para pelo menos 4.815 vítimas.

Os testemunhos referem-se a casos ocorridos entre 1950 e 2022, o espaço temporal abrangido pelo trabalho da comissão.

No relatório, aquela comissão alertou que os dados recolhidos nos arquivos eclesiásticos sobre a incidência dos abusos sexuais "devem ser entendidos como a 'ponta do iceberg'" deste fenómeno.

Na sequência destes resultados, algumas dioceses afastaram cautelarmente sacerdotes do ministério.

Em 03 de março, a CEP anunciou que um memorial de homenagem às vítimas seria apresentado na JMJ, mas, entretanto, a Conferência informou que isso já não acontecerá, pois "ainda está em estudo".

Patriarca diz que se está a criar uma geração que marcará o futuro

Manuel Clemente, afirmou esta segunda-feira, ter a certeza que já se está a criar uma geração com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, que "marcará necessariamente a sociedade" no futuro.

"Adianto que tenho a certeza que esta experiência de militância e serviço de compromisso de tantos milhares de pessoas [envolvidas na preparação da JMJ] não passa e cria uma geração", afirmou Manuel Clemente no centro de imprensa no Parque Eduardo VII, em Lisboa.

Para o cardeal-patriarca, esta nova geração já se começa a chamar a geração 2023 e é constituída pelas dezenas de milhares de jovens que trabalharam ao longo dos últimos três anos para a realização deste maior evento da Igreja Católica, que se realiza a partir de terça-feira, e até domingo, em Lisboa.

"Ganharam uma maneira de estar na sociedade, uma maneira de estar na vida também igualmente comprometida" e com projeção para "o bem de todos, transmitindo mensagens boas porque são mensagens de esperança e de uma esperança concreta, porque eles próprios são o rosto dessa esperança", afirmou.

Manuel Clemente destacou os Dias nas Dioceses e a peregrinação dos símbolos da jornada, iniciativas que antecederam esta semana da JMJ em Lisboa, afirmando que "foi algo muito motivador" e "algo de muito surpreendente", com a adesão dos jovens das dioceses, mas também das pessoas em geral.

"A passagem dos símbolos era qualquer coisa de efusivo e contagiante", disse, acrescentando que, "neste momento, a jornada está a acontecer como produto de tudo isto".

Manuel Clemente sublinhou que a realização da JMJ Lisboa 2023 só é possível graças ao trabalho desenvolvido "por dezenas de milhares de pessoas".

Esta JMJ é "uma obra da juventude portuguesa", disse.

Os Dias nas Dioceses, que tiveram início em 26 de julho, terminam hoje em 17 dioceses do país.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ realiza-se a partir de terça-feira e até domingo em Lisboa, com a presença do Papa Francisco, sendo esperadas mais de um milhão de pessoas.