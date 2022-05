MANTA obtém financiamento de 32 milhões de euros para expansão mundial da sua plataforma de data lineage

A plataforma global de data lineage MANTA, que chegou recentemente ao mercado português, anunciou uma angariação de 35 milhões de dólares (cerca de 32 milhões de euros) em fundos provenientes de uma ronda de investimentos de Série B liderada pela Forestay Capital e com participação da Bessemer Venture Partners, SAP.io, Senovo VC, Credo Ventures, Dan Fougere e do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento.

Este novo financiamento vai permitir à marcar dar continuidade ao processo de expansão do negócio a nível mundial, o que terá repercussão em Portugal, com a criação do novo Centro de Engenharia e Produto em Lisboa, que será inaugurado no outono. A empresa espera recrutar ate ao final do ano cerca de 50 profissionais de diversas áreas, como Java Developers, DevOps Engineers, Support Engineers, Integration Consultants e Product Managers.

"Estamos entusiasmados por contar com o apoio de novos e atuais investidores para expandir a nossa capacidade de resposta, numa altura em que cada vez mais empresas estão a reconhecer o verdadeiro valor do data lineage e da sua observabilidade", afirmou Tomas Kratky, Fundador e CEO da MANTA, numa nota enviada às redações. "Este financiamento vai permitir-nos continuar o processo de expansão da nossa presença global e de desenvolvimento de produtos para ajudar os clientes a ultrapassar os pontos cegos nos seus fluxos de dados cada vez mais complexos", acrescentou.

"Os dados estão entre os bens mais valiosos de uma organização, e a plataforma automatizada da MANTA está a transformar a forma como os dados são geridos, com uma visualização clara e abrangente de todos os dados economizando tempo, dinheiro e recursos dos clientes", refere Marieke Christmann, Senior Principal da Forestay Capital, também citado pelo comunicado às redações. "Acreditamos que a MANTA é uma empresa verdadeiramente transformadora, e estamos entusiasmados fazer parte da jornada da MANTA, nesta sua missão de transformar ambientes de dados complexos", aditou.

"A plataforma de Data Lineage da MANTA era a peça que faltava no puzzle da gestão de dados. A visão e as soluções da MANTA dão maior visibilidade aos pipelines de dados, e isso é muito relevante. Este é um momento crucial para as empresas que se esforçam por ser verdadeiramente organizações orientadas pelos dados", salientou Alex Ferrara, sócio da Bessemer Venture Partners.

Esta nova ronda de investimento é realizada num período em que a MANTA tem apostado na expansão da sua presença em diversos pontos do globo, com a abertura de escritórios em Lisboa e Dublin. No total, a empresa emprega mais de 150 colaboradores a nível mundial.