Mais sete mortes e 280 novos casos

Registaram-se em Portugal mais 280 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS). O boletim epidemiológico deste sábado (3 de abril) dá também conta de mais 7 mortes por covid-19.

Os dados da autoridade de saúde mostram que nos hospitais portugueses há agora 512 doentes, menos 1 que no dia anterior, dos quais 126 estão em unidades de cuidados intensivos, menos 5 que os registados no boletim de sexta-feira.

318 pessoas recuperaram da doença. Há agora 26 294 casos ativos de covid-19 em Portugal.

Sete mortes no Reino Unido após vacinação com AstraZeneca

Este sábado, a Agência Reguladora de Medicamentos e Cuidados de Saúde do Reino Unido (MHRA) avançou, num comunicado enviado à agência France-Presse, que sete pessoas morreram de coágulos sanguíneos após receberem a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, num total de 30 casos identificados até agora. As autoridades de saúde britânicas abriram investigações para apurar a relação das mortes com a vacina, mas reforçam que os riscos são "muito pequenos" e aconselham a população a vacinar-se.

Na sexta-feira, a MHRA já anunciara ter identificado 30 casos de coágulos sanguíneos raros entre os 18,1 milhões de pessoas vacinadas com esse preparado até o final de março. O órgão regulador da saúde destacou que os riscos associados a esses coágulos são "muito pequenos" e que a população deve continuar a aceitar a vacina quando ela lhes é oferecida pelos serviços de saúde.