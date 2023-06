Mais de mil profissionais de mediação imobiliária subscrevem carta endereçada ao Regulador

Mais de mil profissionais de mediação imobiliária subscreveram uma carta enviada esta quinta-feira ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC), o organismo público que regula o setor, sobre a discrepância entre a redação dos contratos de mediação imobiliária e algumas das práticas disseminadas no setor por algumas mediadoras, como o bloqueio de visitas às mesmas casas para as quais as mediadoras se comprometeram a procurar interessados.

Estes profissionais queixam-se da existência de "empresas de mediação imobiliária que, por motivos arbitrários, aos quais não existe qualquer referência nos CMI [Contrato de Mediação Imobiliária], rejeitam potenciais interessados na compra ou arrendamento das habitações dos seus clientes, as mesmas habitações para as quais se obrigaram contratualmente a diligenciar esforços para encontrar interessados na compra ou arrendamento".

"Considera-se que tal prática constitui: a) Uma violação dos pressupostos do serviço que se espera que seja prestado, e dos fundamentos daquela relação comercial; b) Um incumprimento dos contratos de mediação imobiliária", pode ler-se.

Os profissionais referem que nos CMI não há "menção a qualquer contingência, limitação ou restrição daquilo que se entende por interessado", pelo que se conclui que "há mediadoras que incorrem factualmente em práticas cuja aplicação, não estando prevista, teria de ser sido sujeita à obrigatoriedade de obter a aprovação prévia do IMPIC, aprovação essa que não terá sido obtida", "razão pela qual não consta nos seus contratos e, por conseguinte, não poderia nem pode estar a ser aplicada".

"Qualquer abordagem favorável à ideia de que a origem do interessado, única e exclusivamente por ser apresentado por profissional de outra Mediadora, o destitui da sua qualidade de interessado, para além de incorrer numa falácia evidente (a especificidade do atributo não o destitui da sua categoria genérica), só pode resultar de um desconhecimento ou desinteresse pelos fundamentos do mercado, e daquelas que são conhecidas como as melhores práticas de mediação em Portugal e em países onde o setor é mais maduro", acusam os profissionais.

"A arbitrariedade de uma Mediadora definir unilateralmente e a todo o momento (sem qualquer explicação aos clientes ou explicitação contratual), quem são ou não são os destinatários dos negócios jurídicos que se obrigou a diligenciar, está na base de parte do obscurantismo do qual este setor ainda padece, com danos para a sua transparência e virtude, prejuízos materiais para os clientes das Mediadoras (proprietários), e para os destinatários dos negócios jurídicos (compradores ou arrendatários). E entende-se que esta é uma problemática vital para a afirmação da credibilidade da mediação imobiliária em Portugal, para a promoção das boas práticas, e para a salvaguarda dos interesses dos direitos consumidores", prossegue a carta.

"Esta exposição tem como finalidade denunciar o incumprimento reiterado, por parte de algumas Mediadoras, dos contratos de mediação imobiliária. Nomeadamente, a arbitrariedade de uma Mediadora considerar (sem o declarar) que os 'interessados' nos negócios jurídicos que se obrigou a tentar conseguir, não compreendem aqueles que não a tenham elegido como assessora na sua posição de interessados no dito negócio jurídico. Ou seja, única e exclusivamente pelo simples facto de terem optado por ser acompanhados por profissionais de outra Mediadora", acrescentam os profissionais, para os quais "não se idealiza outro cenário que não a obrigatoriedade de facultar aos clientes, de forma clara e inequívoca, a informação sobre qual é o universo dos interessados no negócio jurídico que a Mediadora se obriga a tentar identificar, e quem está desse universo excluído".

Os profissionais dão como exemplo desse procedimento o Manual de Procedimentos de Fevereiro de 2021 da Remax Portugal, "onde consta que procedimentos elementares em mediação imobiliária como 'Partilhar contactos directos ou a entidades intermediárias, de clientes, efectuar negócios e/ ou visitas com Marcas impedidas de partilha - KW e Zome' têm como penalização '(...) a remoção do agente da rede, sendo que o agente não poderá regressar à rede'.