Mais de metade da população (52%) em Portugal com a vacinação completa

Portugal tem mais de metade da população com a vacinação completa. São 5 389 935 pessoas com o esquema vacinal concluído, o que corresponde a 52% da população, indica o relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira. Ou seja, mais de metade da população tomou as duas doses das vacinas da Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, ou a dose única da Janssen (do grupo Johnson & Johnson).

Até domingo (25 de julho), 6 865 047 pessoas (67%) tinham sido vacinadas com uma dose, mostram ainda os dados atualizados.

Na semana anterior, a DGS indica que 47% da população estava totalmente vacinada e 64% tinha pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O relatório de hoje indica que Lisboa e Vale do Tejo tem agora 65% da população com o esquema vacinal iniciado e 51% com a vacinação completa. Já o Norte tem 68% da população com pelo menos uma dose e a mesma percentagem da região da capital no que se refere à vacinação completa.

Ou seja, as duas regiões onde se concentram a maioria de novos casos é a que tem a menor percentagem de vacinação completa em território continental, estando abaixo da média nacional (52%).

© DGS

Nas restantes regiões, o Centro e o Alentejo, a par com o Norte, têm a maior percentagem da população com uma dose (68%), enquanto o Algarve regista 67% e Lisboa e Vale do Tejo 65%.

Com a vacinação completa, o Alentejo, que regista 58%, e o Centro, que chegou aos 56%, lideram.

Segue-se o Algarve (52%), sendo que o Norte e Lisboa e Vale do Tejo têm 51% da população com o esquema vacinal concluído.

Nas regiões autónomas, a Madeira chegou aos 66% de vacinados com uma dose - 50% têm a vacinação completa -, e os Açores atingiu 61% com o esquema vacinal iniciado, sendo que 53% concluiu a imunização.

© DGS

Na semana em análise, entre 19 e 25 de julho, as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte foram as que mais vacinaram, respetivamente mais 242 414 e mais 238 345 pessoas.

Por faixas etárias, os mais velhos são aqueles que têm a maior cobertura vacinal. 96% da população com mais de 80 anos já tem a vacinação completa. A percentagem desce para os 94% na camada da população entre os 65 e os 79 anos. Nestas duas faixas etárias, 99% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina.

Entre os 50 e os 64 anos, 82% tem a vacinação completa e 93% o esquema vacinal iniciado.

A faixa etária com o maior número de vacinas administradas é a dos 25-49 anos, com 2 406 642 pessoas com a primeira dose, o corresponde a 72%, sendo que 40% tem a vacinação completa (1 342 356).

Nos jovens entre os 18 e os 24 anos, 15% receberam pelo menos uma dose e 9% têm o esquema vacinal completo.

Até 25 de julho, Portugal já recebeu 12 886 770 doses de vacinas, tendo sido administradas 12 043 017 doses.