Mais de 220 centros de saúde abertos na véspera de Natal

Este sábado, véspera de Natal, vão estar abertos 221 centros de saúde, anunciou esta sexta-feira o ministério da Saúde. Já no domingo, dia de Natal, serão menos, 180 unidades de saúde de cuidados primários.

De acordo com o Governo, "esta resposta de proximidade à comunidade permite atender situações de doença aguda não emergente e está prevista no Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde - inverno 2022-2023, que o Ministério da Saúde apresentou no passado mês de novembro".

Recorda o ministério que "os centros de saúde têm adaptado os seus horários de atendimento alargado" nos dias dias úteis e aos fins de semana e feriados, para dar resposta ao "aumento das necessidades em saúde da população no período de outono-inverno". "Os dias 24 e 25 de dezembro não serão exceção", lê-se na nota.

A informação sobre o alargamento dos horários de atendimento dos centros de saúde pode ser consultada na área dedicada ao Plano de Inverno no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

É reforçada a importância de ligar em primeiro lugar para o SNS 24 (808 24 24 24), "para uma triagem e encaminhamento adequado de cada situação, promovendo-se uma resposta mais célere e também o melhor planeamento da atividade do SNS".

O ministério tutelado por Manuel Pizarro indica que no fim de semana de 17 e 18 de dezembro, os centros de saúde registaram 16.362 consultas de utentes. Já no fim de semana de 10 e 11 de dezembro, "tinham sido 16.971 consultas para doença aguda e no anterior, de 3 e 4 de dezembro, 16.536". Refere ainda que no primeiro fim de semana após a apresentação do plano sazonal de resposta ao inverno tinham sido registadas 16.398 consultas.

"No total, os cuidados de saúde primários asseguraram, nestes quatro fins de semana, mais de 66 mil consultas", destaca o ministério.

A "Via Verde ACeS" nos serviços de urgência, que permite a referenciação mais ágil dos serviços de urgência para as unidades de cuidados primários, "está já a funcionar em 27 Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS), de um total de 55, em articulação com unidades hospitalares", anuncia ainda o Ministério da Saúde. Esta resposta "permite que os utentes triados como não urgentes - ou seja, pulseira branca, azul ou verde - sejam encaminhados dos hospitais para os centros de saúde, com data e hora previamente definidas, sendo atendidos, no máximo, em 24 horas".