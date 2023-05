Mais de 150 ativistas em marcha para parar o gás no Porto de Sines

Mais de 150 ativistas da Plataforma Parar o Gás juntaram-se este sábado, no centro de Sines (Setúbal), onde iniciaram uma marcha de protesto até ao Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) do Porto de Sines.

O grupo, a maioria jovens oriundos de Lisboa, Porto e Coimbra, percorria a pé, cerca das 13:00, os cerca de três quilómetros que separam o centro da cidade do Porto de Sines, com o objetivo de se juntarem na portaria principal do Terminal da Rede Eléctrica Nacional (REN) e bloquearem a entrada do gás nesta infraestrutura.

"Vai ser a maior ação de desobediência civil em Portugal", garantiu um dos ativistas, durante um plenário que começou com cerca de duas horas de atraso.

Segundo a organização, os autocarros que transportavam os grupos de ativistas foram parados e registados em operações stop da GNR.

Vestidos com fatos brancos, "uma espécie de uniforme de luta", explicaram aos jornalistas, os ativistas empunham cartazes a exigir justiça climática e o fim dos combustíveis fósseis, enquanto entoam o cântico "Gás é morte, morte é Gás".