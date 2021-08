Mais de 100 mil pessoas vacinadas no fim de semana

Médicos de saúde pública defendem terceira dose para idosos com vacina da gripe

Mais de 100 mil pessoas foram vacinadas em Portugal contra a covid-19 no fim de semana, das quais mais de 80 mil jovens entre os 12 e os 17 anos, segundo dados oficiais.

Ontem, até às 18h00, foram vacinadas quase 29 mil pessoas, incluindo cerca de 21 mil adolescentes entre os 12 e os 17 anos, informou à Lusa a coordenação da operação nacional de vacinação contra a covid-19.

No sábado, até às 18h30, tinham sido vacinadas mais de 76 mil pessoas, das quais mais de 60 mil jovens entre os 12 e os 17 anos, de acordo com a mesma fonte.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A coordenação da operação nacional de vacinação contra a covid-19 anunciou na sexta-feira que as pessoas podiam vacinar-se em qualquer centro de vacinação de Portugal continental desde que obtivessem uma senha digital para a modalidade Casa Aberta (sem marcação por autoagendamento).

Passou igualmente a ser possível escolher o centro de vacinação para a toma da segunda dose da vacina, mas essa opção tem de ser feita logo no dia em que se recebe a primeira dose.

De acordo com o mais recente relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal tem 72% da população residente com o ciclo vacinal completo e 80% com pelo menos uma dose da vacina.

A administração de uma terceira dose de vacina contra a covid-19 pode vir a ser administrada a dois grupos distintos da população, admitiu na quarta-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. "A questão da terceira dose tem duas componentes: para os imunodeprimidos é uma outra oportunidade de ficarem imunizados; para as pessoas que tiveram a sua vacinação, mas porque são velhas, doentes ou têm outra condição que não as deixou duradouramente protegidas, está a ser equacionado um reforço. São estes estudos que estão a ser feitos e que têm muito que ver com a duração da imunidade", disse.