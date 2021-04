Média de novos casos aumenta após nove semanas a cair

Nas últimas 24 horas registaram-se em Portugal mais 193 casos de infeção pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) relativo a este domingo (4 de abril). O documento dá também conta de mais 4 mortes por covid-19.

O número de novos contágios é o mais baixo desde 25 de agosto, há sete meses (mas estes números podem ter alguma influência do fim de semana prolongado, necessariamente com menos testes realizados).

Já a média semanal de novos casos mostra que, após nove semanas sempre a cair, o número de contágios voltou agora a subir. A última vez que se registou uma subida no acumulado da semana foi em janeiro, na comparação entre os períodos de 11 a 17 com a semana de 18 a 24 de janeiro.

Nesta última semana (de segunda a domingo), verificou-se um total de 2928 casos, uma média diária de 418,2 novos casos. Na semana anterior, entre 22 e 28 de março, o total de casos foi de 2877, uma média diária de 411 contágios.

© DGS

Nos hospitais portugueses há agora 517 doentes, mais cinco que ontem. Deste total, 117 estão em unidades de cuidados intensivos, menos 9 que os registados no boletim anterior. É preciso recuar até 8 de outubro para encontrar um número mais baixo.

349 pessoas recuperaram da doença, para um total de 780 322 recuperados. Há agora 26 134 casos ativos de covid-19 em Portugal, menos 160 que no dia anterior. Há também 15 960 contactos em vigilância.

Em termos geográficos, a região de Lisboa e Vale do Tejo é responsável por 57,5% dos novos contágios (111 no total de 193), e 75% dos óbitos (três dos quatro registados nas últimas 24 horas). A região norte teve 30 contágios e uma morte.

Na região centro há 19 novos casos, no Alentejo 14 e no Algarve. Nas regiões autónomas os Açores não contabilizaram novos casos. Na Madeira foram 14.

Na manhã deste domingo, o presidente da Câmara de Viseu, António Almeida Henriques, de 59 anos, morreu em consequência de complicações respiratórias decorrentes da covid-19. O autarca estava internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar Tondela-Viseu desde 10 de março. O Presidente da República, da Assembleia da República, o PSD e o Governo já vieram manifestar pesar e consternação pela morte de Almeida Henriques.

Segunda-feira, os novos passos do desconfinamento

Dados de um domingo de Páscoa em vésperas do dia em que Portugal desconfina mais um pouco. A partir desta segunda-feira o 2º e 3º ciclo do ensino básico retomam as aulas presenciais, abrindo também os centros de atividades e tempos livres para estas idades, assim como os centros de estudo.

Reabrem os centros de dia para os idosos, bem como os equipamentos de apoio às pessoas com deficiência.

O dia de amanhã marca também a reabertura das esplanadas, que passam a poder servir almoços e jantares, a grupos com um máximo de quatro pessoas. O serviço de restauração em esplanada poderá funcionar de segunda a sexta-feira até às 22.30h e ao fim-de-semana até às 13 horas.

As lojas com porta para a rua, com menos de 200 metros quadrados, também reabrem portas, terminando a proibição de vendas apenas ao postigo.

Museus, monumentos, salas de exposições e galerias de arte já podem ser visitadas a partir de amanhã. Durante a semana poderão ficar abertos até às 22.30h, ao sábados, domingos e feriados têm de encerrar às 13 horas.

Os ginásios também voltam a abrir portas, mas as aulas de grupo continuam interditas. A prática de desporto em espaço livre pode agora juntar até 4 pessoas.

Pandemia já causou a morte a 2,8 milhões de pessoas

A pandemia de covid-19 já causou a morte a pelo menos 2.847.182 pessoas no mundo, de acordo com a contabilização da agência France-Presse (AFP), que se reporta às 11 horas deste domingo.

Segundo a agência, mais de 130 milhões de casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, números que se baseiam nos balanços comunicados diariamente pelas autoridades de saúde de cada país.

No sábado, foram registadas mais 8.985 mortes e 535.740 novas infeções. Os países que registaram mais óbitos foram o Brasil (1.987), os Estados Unidos (800) e a Índia (513).

Os Estados Unidos são o país mais afetado, quer em número de mortes quer de casos, com 554.779 mortes para 30.671.844 casos registados, de acordo com a contabilização da universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, surge o Brasil, com 330.193 mortes e 12.953.597 casos, o México, com 204.011 mortes e 2,2 milhões de casos, a Índia, com 164.623 mortos e mais de 12 milhões de casos e o Reino Unido, com 126.826 mortos e 4,3 milhões de contágios.

A República Checa é o que tem o maior número de mortes em relação à sua população, com 252 mortes por 100.000 habitantes, seguida pela Hungria (223), Montenegro (207), Bósnia-Herzegovina (206) e Bélgica (199).