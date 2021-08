Número de mortes sobe e internamentos em queda

Foram registados mais 2983 casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS). O relatório desta quarta-feira (18 de agosto) indica também que morreram mais 17 pessoas devido à infeção por SARS-CoV-2.

Os dados mostram que o número de internados volta a descer para 695 (menos 49 face ao reportado na terça-feira). Deste total, 139 doentes estão em unidades de cuidados intensivos (menos cinco).

Boletim diário indica que o valor do índice de transmissibilidade, denominado R(t), mantém-se nos 0,96.

Em relação à taxa de incidência também não houve alterações. A incidência a 14 dias continua nos 314,5 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 000 habitantes a nível nacional e nos 318,8 casos no continente.

© DGS

Maioria de novos casos e mortes em Lisboa e Vale do Tejo

Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a região com o maior número de novos casos (1146) e aquela onde ocorreram mais mortes associadas à covid-19 em 24 horas (seis).

Registaram-se mais 858 diagnósticos da infeção por SARS-CoV-2 no Norte, 419 no Centro, 287 no Algarve e 185 no Alentejo.

No que se refere à idade das vítimas mortais, o boletim da DGS indica que 12 tinham mais de 80 anos, quatro entre 70 e 79 anos e uma entre 60 e 69 anos.

Além das seis mortes que ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, foram confirmados mais quatro óbitos no Centro, três no Algarve, dois no Norte e dois no Alentejo.

© DGS

Dados mostram que há mais 2206 casos de pessoas que recuperaram da doença, totalizando 947 465, pelo que o número de casos ativos sobe para 44 505 (mais 760 face ao dia anterior).

Portugal confirmou, desde o início da pandemia, mais de um milhão de infetados (1 009 571) e 17 601 óbitos.

Relatório da DGS indica ainda que há menos 1115 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 51 013.

Também nesta quarta-feira foi anunciado que o aumento de casos de covid-19 nos últimos dias no Porto Santo levou as autoridades de saúde da Madeira a instalar um novo espaço com 50 camas para isolamento de pessoas infetadas, no pavilhão multiúsos da ilha.

"Na sequência do aumento do número de casos covid-19 no Porto Santo, foi assegurada a disponibilização de um novo espaço para alojar doentes, no pavilhão multiúsos, uma vez que a unidade hoteleira dedicada a estes casos está quase a esgotar a sua capacidade", lê-se na informação divulgada pelo gabinete do secretário da Saúde madeirense.

Letalidade nos idosos é três vezes maior do que nos vacinados

Nesta quarta vaga que o país atravessa, a letalidade nos idosos não vacinados é três vezes maior do que nos vacinados.

Olhando para os boletins epidemiológicos divulgados diariamente durante o mês de julho, percebe-se que mais de metade dos óbitos foram na faixa dos 80 e mais anos. De um total de 260 óbitos, 135 foram nesta população. E segundo os dados disponibilizados ao DN pelo diretor de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde (DGS), André Peralta Santos, a taxa de letalidade nesta faixa etária triplicou entre os idosos ainda não vacinados em relação aos que já tinham a vacinação completa.

Os dados recolhidos pela DGS demonstram que a taxa entre os que ainda não tinham qualquer dose de vacina e ficaram infetados foi de 19,6%, entre os que já tinham uma dose foi de 12,3% e entre os que tinham as duas doses foi de 6,4%.

Papa defende que vacinação é um "ato de amor"

E tendo em conta o papel da vacinação no combate à pandemia, o Papa Francisco defendeu esta quarta-feira que vacinar-se contra a covid-19 é um "ato de amor" para proteger os mais frágeis, numa campanha para promover a vacinação, com representantes da Igreja Católica na América Latina, incluindo do Brasil.

"Vacinar-se é uma forma simples mas profunda de promover o bem comum e de cuidarmos uns dos outros, especialmente dos mais vulneráveis", disse o Papa, numa mensagem de vídeo que faz parte da campanha "It's up to you" ("Depende de ti"), da responsabilidade das organizações norte-americanas Ad Council e COVID Collaborative.

Na mensagem, divulgada nas redes sociais e no YouTube, o mais alto representante da Igreja Católica apelou ainda a que cada um contribua para erradicar a pandemia com um "pequeno gesto de amor".

