Mais 13 696 casos e 20 mortes. Há menos 78 internados nos hospitais

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado, 5 de março, indica que Portugal registou mais 13 696 casos e 20 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas.

Há agora 1189 internados, menos 78 que no dia anterior, dos quais 85 em unidades de cuidados intensivos, mais um que ontem.

Nesta altura há 479 302 casos ativos no país (menos 2019 face ao boletim anterior). 15 695 pessoas recuperaram da doença.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em termos geográficos, Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais novos casos (5452) e mais mortes a lamentar - cinco. A região centro contou 2902 casos e quatro óbitos, enquanto na região norte foram contabilizados 2231 contágios e quatro óbitos.

De acordo com os dados do boletim da DGS houve quatro mortes também no Alentejo, onde se registaram 1040 novos casos. No Algarve há registo de dois óbitos e 804 contágios.

Nas regiões autónomas, a Madeira contou 750 novos casos e os Açores 517, registando também um óbito.

Quanto aos dados da matriz de risco, mantém-se os de sexta-feira, dado que a matriz não é atualizada ao sábado. Ontem, os dados refletiam uma diminuição da incidência no território nacional - 1512,7 casos por 100 mil habitantes, depois dos 1638,1 registados quarta-feira. No continente a incidência está nos 1432,4 casos.

Já o R(t) no território nacional é de 0,78, acima dos 0,76 registados dois dias antes.

Mais de nove milhões de portugueses com duas doses da vacina

Segundo avançou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal tem nesta altura mais de 9 milhões de pessoas com vacinação primária completa (duas doses), cerca de 92% da população. Números acima dos registados por outros países europeus, nomeadamente a França, que ficou nos 77.6%, o Reino Unido, com 71.9%, a Alemanha, que tem 74.9%, ou a Espanha, que tem 83.6% de população vacinada - dados ontem revelados pela plataforma internacional ourworldindata.

Também o reforço da vacinação está prestes a ultrapassar a barreira dos seis milhões de doses administradas, situando-se o total nos 5.926.191, na quinta-feira.