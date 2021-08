Internamentos descem pelo terceiro dia consecutivo e R(t) sobe para 0,98

No dia em que foi revelado que Portugal já atingiu a meta dos 70% da população com a vacinação completa, o país registou, nas últimas 24 horas, 2554 novos casos de covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). O relatório desta quinta-feira (19 de agosto) indica que morreram mais 12 pessoas devido à infeção pelo novo coronavírus.

No que se refere à situação nos hospitais portugueses, os dados mostram que há agora 688 doentes internados (menos sete face ao dia anterior), dos quais 141 em unidades de cuidados intensivos (mais dois).

Este é o terceiro dia consecutivo em que as hospitalizações descem, só na quarta-feira foram menos 49 doentes internados.

O índice de transmissibilidade, denominado R(t), também foi atualizado esta quinta-feira, aproximando-se agora do valor 1. Passou de 0,96 para 0,98, tanto a nível nacional como no continente.

Já a incidência a 14 dias da infeção pelo SARS-CoV-2 mantém-se estável, tendo passado de 314,5 para 314,6 casos por 100 000 habitantes em todo o território nacional e de 318,8 para 319,0 infetados por 100 mil habitantes no continente.​

Ao contrário do que tem sido habitual, os dados destes valores que fazem parte da matriz de risco não foram atualizados na quarta-feira "devido a um atraso no processo"​.

O Norte, com 931 novos casos, e Lisboa e Vale do Tejo, com 794, são as regiões que concentram a maioria de infeções reportadas em 24 horas. Representam 67,5% do total nacional de novas infeções.

Verificam-se mais 339 diagnósticos de covid-19 no Centro, 279 no Algarve, 125 no Alentejo, 48 na Madeira e 38 nos Açores.

Seis das mortes reportadas ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, quatro na região Norte, uma no Algarve uma nos Açores.

No que se refere às idades das vítimas mortais, os dados do boletim indicam que sete tinham mais de 80 anos, três entre 70 e 79 anos e uma entre 60 e 69 anos.

É nos jovens entre os 20 e os 29 anos que voltam a registar-se mais novos casos, com mais 743 infetados nas últimas 24 horas.

Seguem-se as faixas etárias entre os 10 e os 19 anos (498 novos casos) e entre os 30 e os 39 anos (345 novos casos).

A DGS refere também que foram registados mais 2238 casos de pessoas que recuperaram da doença, totalizando 949 703.

Desde o início da pandemia, Portugal confirmou mais de um milhão de diagnósticos de covid-19 (1 012 125) e 17 613 óbitos.

Perante estes dados, há agora mais 304 casos ativos da infeção por SARS CoV-2 (o total é de 44 809).

O relatório diário indica que há menos 304 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, são no total 50 709.

O autoagendamento para a vacinação contra a covid-19 está desde a meia-noite desta quinta-feira reservado aos jovens entre os 12 e os 17 anos, prolongando-se até sábado em exclusivo para esta faixa etária.

A medida foi anunciada na segunda-feira pela 'task force' responsável pelo plano de vacinação, que explicou que a vacinação destes utentes com a primeira dose de uma das duas vacinas aprovadas para este grupo etário - Pfizer/BioNTech e Moderna - vai ser efetuada no fim de semana de 28 e 29 de agosto.

Adesão dos jovens ao período normal de autoagendamento não foi a desejada, diz Graça Freitas

Neste próximo fim de semana (21 e 22) serão vacinados os primeiros jovens entre 12 e 15 anos que efetuaram o agendamento entre os dias 12 e 14 deste mês. Informa a task force que "também neste fim de semana, a modalidade "Casa Aberta", ficará disponível para os utentes dos 12 aos 15 anos de idade".

O autoagendamento - que é feito através do portal www.covid19.min-saude.pt - dos utentes com 18 ou mais anos fica, assim, suspenso por três dias, sendo retomado a partir de domingo.

Já esta quinta-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, justificou o autoagendamento em exclusivo para os jovens entre os 12 e 17 anos devido à fraca adesão ao agendamento no período normal.

"Não teve a adesão que gostaríamos e, portanto, há que adaptar estratégias", disse a responsável pela DGS em declarações ao programa Bom Dia Portugal, da RTP. "O motivo prender-se-á com o período de férias", acrescentou.

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou, entretanto, que Portugal já atingiu a meta dos 70% da população com a vacinação completa, "algumas semanas antes do previsto", como já se suspeitava.

Em entrevista à SIC, a governante admitiu que já "era expectável que durante esta semana" se atingisse a fasquia dos 70% e sublinhou que a confirmação foi dada hoje pela task force, equipa coordenadora do plano de vacinação, liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo.

"É um resultado muito importante", salienta Marta Temido. "Agora temos de continuar para o próximo passo, que é o objetivo dos 85%".

