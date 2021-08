Segundo dia com internamentos a subir. Incidência volta a recuar e R(t) continua abaixo de 1

Registaram-se, nas últimas 24 horas, mais 1126 casos de covid-19 em Portugal, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). O relatório desta segunda-feira (23 de agosto) indica também que morreram mais seis pessoas devido à infeção por SARS-CoV-2.

No que se refere à pressão dos hospitais, há mais 25 doentes internados, elevando para 733 o número total. Nas unidades de cuidados internados estão ​​​151 (menos um face ao reportado no domingo).

Em dois dias, ontem e hoje, os boletins da DGS mostram que foram hospitalizadas mais 52 pessoas devido à covid-19, sendo que só no domingo foram reportados mais 27 doentes internados.

Os valores da matriz de risco também foram atualizados, mantendo-se o índice de transmissibilidade, denominado R(t), em 0,98.

Já a taxa de incidência a 14 dias desce ligeiramente. Passou de 312,3 para 310,4 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes a nível nacional. No território continental, a incidência está agora nos 314,6 infetados por 100 mil habitantes (antes era de 316,6 casos).

© DGS

Tal como aconteceu no domingo é na região do Norte que se regista o maior número de novos casos, com 462. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 321 novas infeções. Estas duas áreas representam 69,5% do total nacional de diagnósticos confirmados em 24 horas.

Das seis mortes registadas, duas ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte, uma na região Centro e uma no Algarve.

Em relação à idade das vítimas mortais, quatro tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79 e uma entre os 60 e os 69.

© DGS

DGS indica que há mais 1043 pessoas que recuperaram da doença, totalizando para 957 359 o número de casos de recuperados.

Desde o início da pandemia, Portugal já confirmou mais de um milhão de diagnósticos de covid-19 (1 020 546) e 17 645 óbitos.

Perante estes números, o número de casos ativos subiu para 45 542 (mais 77 face ao dia anterior).

A DGS indica ainda que há menos 1410 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Medidas da segunda fase do plano de desconfinamento entram em vigor

Dados atualizados da pandemia em Portugal no dia em que entram em vigor no país as medidas da segunda fase do plano de desconfinamento, depois de se atingir a meta dos 70% da população com a vacinação completa.

Com a exceção do fim da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, que se mantém até 12 de setembro, entram hoje em vigor as medidas que segunda fase do desconfinamento, que foi antecipada devido à elevada taxa de vacinação.

Leia aqui o que muda a partir desta segunda-feira:

Ainda no que se refere à vacinação, 148 mil jovens, entre os 12 e os 15 anos, foram vacinados com a primeira dose da vacina contra a covid-19 neste fim de semana, o que corresponde a 36% do total dos jovens desta faixa etária que residem no país.

Para a semana, há um novo reforço da vacinação deste grupo, a que se juntam os de 16 e 17 anos. E 47 mil já agendaram para sábado e domingo, restando os contactados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os do regime "casa aberta".

Grande parte dos jovens ocorreu aos centros no sábado e a prova é que 115 mil levaram a vacina contra a covid-19 no primeiro dia. Este domingo foram menos de um terço, apenas 33 mil. Tinham feito o autoagendamento 110 mil, a que se juntaram os que responderam positivamente à mensagem do SNS e os do regime "casa aberta".

Marcelo apela à vacinação

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou no domingo o centro de vacinação de Alcabideche e aproveitou para fazer um apelo: "Vacinem-se os que ainda não se vacinaram".

Ao lado do vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, Marcelo Rebelo de Sousa frisou que "quanto mais nos aproximarmos dos 80 ou 85% de vacinação melhor".

E lançou mais uma recomendação também, a de que os cidadãos mantenham os comportamentos de distanciamento social e até a máscara facial até se perceber os números de agosto e meados de setembro. Ele que foi dos primeiros a usar a máscara, será "dos últimos a tirá-la", disse quando questionado sobre a eventualidade de deixar de ser obrigatória. Mas remeteu essa decisão para o Parlamento, que reunirá em setembro.

A nível global, a pandemia já é responsável por 4,43 milhões de mortes (4 430 846), segundo o balanço feito pela agência de notícias AFP.

Desde que o novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi identificado na China em dezembro de 2019, mais de 211 759 090 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em todo o mundo.