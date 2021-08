Mais 11 mortes e 1135 novos casos de covid-19 registados em 24 horas

Foram registados, nas últimas 24 horas, mais 1135 casos de covid-19 em Portugal, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). O relatório desta segunda-feira (16 de agosto) indica que morreram mais 11 pessoas devido à infeção por SARS-CoV-2.

O número de internamentos continua a subir. Há agora 768 pessoas hospitalizadas (mais 24 face ao reportado no domingo). Já em unidades de cuidados intensivos há menos três doentes, num total de 154.

O índice de transmissibilidade, denominado R(t), sobe ligeiramente para 0,96, tanto a nível nacional como no continente (na última atualização era de 0,95).

Em relação à incidência da infeção a 14 dias regista-se um recuo. Passa de 319,9 para 314,5 casos por 100 mil habitantes em todo o território nacional e de 324,6 para 318,8 infetados se não tivermos em conta as região autónomas da Madeira e dos Açores.

© DGS

Lisboa e Vale do Tejo mantém-se como a região com mais novos casos (411), sendo que também regista o maior número de mortes em 24 horas (quatro). Já a região Norte reportou mais 376 infeções e um óbito.

As restantes mortes ocorreram no Centro (dois), no Alentejo (dois) e no Algarve (dois).

Em relação às idades das vítimas mortais, o boletim da DGS indica revela que oito tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79 anos e duas entre os 60 e os 69.

© DGS

Faixa etária entre os 20 e os 29 anos é a que regista mais novos casos

Verificaram-se ainda mais 93 casos da doença na região Centro, 151 no Algarve e 29 no Alentejo. Os Açores confirmaram 45 diagnósticos de covid-19 e a Madeira 30.

A faixa etária que regista o maior número de novos casos é a dos 20 aos 29 anos, com mais 313 infetados.

Logo a seguir surge a camada da população entre os 10 e os 19 anos, com 267 novos diagnósticos. Já na faixa etária entre os 30 e 39 anos foram registados mais 151 infetados.

80% dos jovens de 16 e 17 anos vacinados no fim de semana

Portugal tem agora 45 304 casos ativos da doença (menos 63 face ao dia anterior), indicam os dados da DGS no dia em que o processo de vacinação avança com a modalidade casa aberta disponível a todos os que tenham 16 ou mais anos.

Já no fim de semana (14 e 15 de agosto), mais de 150 mil jovens de 16 e 17 anos foram vacinados contra a covid-19, indicou a task force da estrutura que coordena o plano de vacinação. Representam 80% dos jovens destas faixas etárias, disse o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.

"Foi um fim de semana, na nossa perspetiva, com êxito muito bom, extraordinário. Na vacinação dos 16 e 17 anos, vacinámos 80% desta faixa e, obviamente, iremos continuar a vacinar todos aqueles que faltam", disse António Lacerda Sales em declarações a jornalistas em Lousada, no distrito do Porto.

Para o secretário de Estado, a adesão dos jovens daquelas idades "foi uma grande lição de maturidade", sublinhando esperar que "essa lição de consciência cívica e de maturidade se transmita agora também para as faixas mais jovens, dos 12 aos 15, que vão ser vacinadas pela primeira vez nos dois fins de semana subsequentes".

Oleiros realiza testes rápidos e certificados antigénio gratuitos

Além da vacinação, a testagem também faz parte da estrategia no combate à pandemia. Nesse sentido, a Unidade Móvel de Saúde de Oleiros inicia esta segunda-feira a realização de testes rápidos e certificados de antigénio, sem necessidade de marcação e de forma gratuita, anunciou o município local.

"A testagem é aberta a todos sem restrição, independentemente da vacinação ou residência", refere, em comunicado, a Câmara de Oleiros.

A nível internacional, soube-se hoje que os Jogos Paralímpicos de Tóquio. que começam a 24 de agosto, vão ser disputados à porta fechada, à semelhança do que aconteceu com os Jogos Olímpicos.

Com Tóquio a ter atualmente um número recorde de novos casos positivos do novo coronavírus - dados recentes indicam que no domingo foram registadas mais 4295 infeções na capital japonesa - os organizadores dos Jogos decidiram, a uma semana do arranque do evento, realizar as provas à porta fechada.

A pandemia provocou a morte a pelo menos 4 361 805 pessoas em todo o mundo desde que foram detetados os primeiros casos na China, no final de 2019, segundo o balanço da AFP.

Desde que foi identificado na China, em dezembro de 2019, o primeiro caso de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, mais de 207 192 810 casos foram oficialmente diagnosticados em todo o mundo.