Maioria tenciona fazer férias em Portugal e gastar o mesmo

A maioria dos portugueses (72%) tenciona fazer férias neste ano, continuando Portugal a ser o destino escolhido. De acordo com os dados da sondagem realizada pela Aximage para o DN, JN e TSF, daquele universo 57% pensa gastar o mesmo face às férias anteriores. Hotel e casa alugada são os alojamentos preferenciais.

Face às sondagens passadas (março de 2021 e junho de 2022) há claramente uma melhoria nas intenções de gozar férias neste ano: 72%, contra 48% e 56%, respetivamente. Do lado afirmativo, destaque para os inquiridos da Área Metropolitana de Lisboa (AML), com 79% a revelarem que tencionam gozar férias. Do lado oposto, no Norte 37% não o irão fazer.

Numa análise por faixa etária, quanto menor a idade maior a intenção de ir de férias - 80% nos 18-34 anos, contra 62% nos 65+. Sendo que quanto maiores os rendimentos, maior a proporção de respostas afirmativas. Refira-se que dos 28% que não tencionam gozar férias neste ano, a larga maioria (63%) invoca motivos financeiros para não o fazer.

Para fora, cá dentro

Quanto ao destino de férias, 72% dos inquiridos dizem que tencionam escolher Portugal e o remanescente deslocar-se ao estrangeiro. Que compara com a sondagem realizada em março de 2021, ainda sob efeitos da pandemia, quando 90% dos que tencionavam fazer férias escolhiam o nosso país como destino.

Com assimetrias regionais: na Área Metropolitana do Porto (AMP) um terço vai fazer férias no exterior, contra 22% no Centro. Sendo o estrangeiro escolhido por 40% dos inquiridos com idades entre os 18 e os 34.

O hotel é o alojamento mais escolhido pelos portugueses que vão para fora cá dentro. Uma opção respondida por 29% dos inquiridos, contra 19% na sondagem realizada em junho de 2022. Segue-se a casa alugada (22%), que tinha sido a principal preferência no ano passado. O gozo de férias na própria casa mantém-se estável nas sondagens em análise, sendo a opção de 13%.

Numa leitura regional, 45% dos inquiridos do Sul e ilhas que vão fazer férias em Portugal escolhem o hotel, enquanto a casa alugada iguala, no Norte, a opção de hotel, com 28%. Já as férias numa segunda residência sobressaem na AML, sendo a opção de 24% dos inquiridos daquela região.

Despesas e crise

Quanto a previsões de despesa com as férias, 57% dos inquiridos que o tencionam fazer admitem gastar o mesmo. Havendo apenas cerca de um quinto que tenciona gastar mais, mesmo assim numa diminuição de dois pontos percentuais face aos resultados do ano passado. Com destaque para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto: 22% e 21%, respetivamente, tencionam gastar mais. Já no Sul e ilhas, 64% pensa gastar o mesmo; e, no Centro, 27% ter menos despesa.

Gastos ponderados e que tiveram em conta a crise económica. Dos inquiridos que tencionam fazer férias, 76% disseram que a crise pesou na decisão sobre o valor a gastar. Mesmo assim, inferior aos 82% registados na auscultação de junho de 2022. Com a crise a ponderar mais na decisão dos residentes do Sul e ilhas e menos nos do Centro.

jamorim@jn.pt

FICHA TÉCNICA DA SONDAGEM

A sondagem foi realizada pela Aximage para o DN, TSF e JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com as férias dos portugueses.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 25 e 30 de maio de 2023 e a taxa de resposta foi de 75,67%. Foram recolhidas 808 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, obtida através de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, grupo etário e escolaridade. Para uma amostra probabilística com 808 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,017 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 3,4%).

Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.