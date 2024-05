Maiores hospitais de Lisboa só conseguiram preencher quatro vagas de Medicina Interna

O concurso de vagas para o internato da especialidade de 2024 deixou bem claro a que os jovens médicos não querem e que é fundamental para os hospitais e urgências: Medicina Interna. No Centro Hospitalar Lisboa Norte ficaram 15 vagas vazias e no Centro Hospitalar Lisboa Central 14, tendo sido apenas preenchidas duas vagas em cada um. A nível do país, ficaram a descoberto 104, das 248 vagas lançadas. Ministério assume preocupação. E sindicatos dizem que cenário tem a ver com "realidade do SNS".