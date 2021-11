Maiores de 75 anos já podem agendar a vacina da gripe e o reforço da covid-19

A partir desta sexta-feira, as pessoas com 75 anos ou mais podem efetuar o pedido de autoagendamento "para serem vacinadas com a dose de reforço da vacina contra a covid-19 e/ou com a vacina contra a gripe", anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS), em comunicado.

Para fazer o autoagendamento basta aceder ao portal covid-19.

A autoridade nacional de Saúde indica ainda que o "autoagendamento das pessoas com mais de 70 anos irá decorrer a partir de segunda-feira, dia 8 de novembro, tendo sido possível antecipar ainda para hoje o agendamento acima dos 75 anos".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Também a partir da próxima segunda-feira, as pessoas com 80 ou mais anos poderão deslocar-se a um Centro de Vacinação em regime de "casa aberta" e "pedirem para ser vacinadas com a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 e/ou com a vacina contra a gripe".

Explica a DGS que no Portal covid-19 será agendada a administração das duas vacinas em simultâneo, "mas no Centro de Vacinação o utente poderá optar pela toma de apenas uma delas", lê-se na nota da DGS enviada às redações".

Os utentes continuam a ser convocados através de uma SMS para a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e contra a covid-19 ou apenas para a vacina contra a gripe (se não forem elegíveis para covid-19), informa ainda a DGS.

É recomendado aos utentes que antes de se dirigirem a um Centro de Vacinação, consultem o horário do regime "casa aberta" do Centro de Vacinação da sua residência "e procurar, sempre que possível, os períodos da tarde, que têm geralmente menos afluência".

Refere a DGS que a grande maioria das pessoas elegíveis com mais de 65 anos pode ser vacinada com as duas vacinas, "o que possibilitará que a proteção contra as duas doenças se obtenha num espaço de tempo mais curto".

De acordo com a DGS, a "co-administração das duas vacinas está a ter uma grande adesão por parte da população, excedendo os 90% de aceitação em vários locais do país".

Numa altura em que Portugal tem 86% da população com a vacinação completa (duas doses) contra a covid-19 e 315 mil pessoas já receberam "a terceira dose ou dose adicional de vacina" contra a infeção por SARS-CoV-2, a DGS apela à vacinação das duas vacinas.

Considera que a vacinação é "decisiva para minimizar o risco de propagação de vírus como o SARS-CoV-2 e o vírus da gripe e para diminuir a ocorrência de doença grave".

"A vacinação é essencial especialmente esta altura do ano, em que é expectável a co- circulação de vários vírus respiratórios e poderá verificar-se igualmente o impacto das temperaturas baixas na saúde da população", destaca a DGS.