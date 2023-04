Macau na Praça do Comércio até 22 de abril

Nos edifícios do Terreiro do Paço é projetado um filme com imagens da região.

"Sentir Macau sem Limites - Promoção de Macau em Lisboa." É esta a exposição que a Direcção dos Serviços de Turismo de Macau (DST) trouxe a Lisboa para apresentar a Região Administrativa Especial aos portugueses e não só.

O local escolhido é a Praça do Comércio, mesmo no centro da capital portuguesa, ideal para também promover Macau a muitos outros estrangeiros. E foi isso que começou a ser feito este sábado, 15, dia da inauguração da exposição, que se prolongará até 22 de abril.

As portas deste pré-lançamento abriram durante a tarde e foram muitas as centenas de pessoas que por lá passaram e ficaram a saber das principais atrações desta Região Administrativa Especial chinesa. O dia de sol foi, também ele, convidativo a um passeio por Lisboa e a Praça do Comércio, como é norma, encheu. A exposição, essa, acabou por surpreender quem escolheu aquele local para passear.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Não sabíamos da iniciativa, nem conhecíamos bem Macau", disse João Paulo Cruz, de 52 anos, do Cartaxo, que este sábado esteve por Lisboa com a família, dois filhos e a namorada. "Macau sempre teve uma ligação especial a Portugal e este tipo de iniciativas é bom, porque ficamos a conhecer melhor este local. Fiquei muito interessado, quero vir conhecer a exposição, que servirá para nos contar um pouco da História da região e mostrar-nos os locais que podemos visitar, pelo que percebi. Se fiquei interessado? Bastante, não é um destino comum, mas agora fiquei com muita curiosidade de conhecer", salientou.

O primeiro objetivo da exposição está assim atingido. Nas primeiras horas do evento, as pessoas ficaram cativadas. "Várias centenas de pessoas passaram por aqui durante a tarde. É uma iniciativa de louvar e que acrescenta, sobretudo. É bom que os portugueses, e muitos estrangeiros que passaram diariamente por Lisboa, fiquem a conhecer melhor Macau", disse Laurentina Dias, do Turismo de Lisboa.

Se durante a tarde as muitas centenas de pessoas foram seduzidas por tudo aquilo que puderam ver nos expositores sobre Macau, o espetáculo de Vídeo Map- ping da DST deixou outras tantas de boca aberta. O tempo também convidava e muitas centenas de pessoas pararam à noite na Praça do Comércio, mesmo no centro do local, para ver um espetáculo de luzes e de som que não deixou ninguém indiferente.

Ao longo de oito noites poderá ver nas fachadas da Praça do Comércio muitas histórias de Macau e o que a cidade tem para oferecer aos visitantes.

Foram 12 minutos de cabeça no ar, com imagens projetadas por todos os edifícios da Praça do Comércio, algo que se vai repetir até 22 de abril, quatro vezes por noite. O conceito de design do Iluminar Macau: Espectáculo de Vídeo Mapping do Turismo de Macau" divide-se em quatro capítulos, com o objetivo de mostrar a Lisboa os elementos de "Encontro das culturas chinesa e portuguesa", "Património e Gastronomia", "Aprofundamento da integração intersetorial do "Turismo+"", "Implementação da estratégia "1+4" para o desenvolvimento da diversificação adequada", convidando o público a participar numa experiência de projeção de luz deslumbrante.

"Conhecer assim um local que não nos é familiar torna tudo mais apelativo. Foi muito bonito, fiquei a conhecer algo que não conhecia, Macau. Parece-me um destino com muito potencial e fiquei surpreendido, terei muito gosto em conhecer e pretendo fazê-lo", disse Marta Conceição, uma das muitas pessoas que passou pela Praça do Comércio e que prometem voltar nos próximos dias.

E, de facto, ao longo de oito noites poderá ver nas fachadas da Praça do Comércio muitas histórias de Macau e o que a cidade tem para oferecer aos visitantes. De salientar que esta é a primeira promoção turística de Macau na Europa desde o início da pandemia de covid-19.

Contentores transformados em expositores

A Praça do Comércio tem assim várias zonas de exposição e instalações temáticas para mostrar a imagem de Macau. A oferta turística está exposta em contentores remodelados, com efeitos de luz de várias cores "para mostrar a atmosfera vibrante de Macau".

Os expositores são a DST, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), o Instituto Cultural (ICM) e as seis grandes empresas de turismo e lazer de Macau. A mostra divide-se entre o "Expositor do Turismo de Macau", "MACAU Multicultural!", "Expositor do Comércio, Investimento e MICE de Macau" e "Expositores do Turismo de Macau - Seis Empresas Integradas de Turismo e Lazer".

A exposição é uma forma de conhecer Macau.

Concebidos em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa e a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), os eventos serão oficialmente inaugurados no dia 19 de abril, às 13:30, na Praça do Comércio, embora esteja aberto desde sábado, dia 15, "para permitir à população local experienciar em antemão".

Reunião entre operadores turísticos de Macau e Portugal

No dia 19 de abril, a DST e uma delegação de operadores turísticos macaenses participarão na Sessão de Promoção Económica, Comercial e Turística em Lisboa, organizada pelo IPIM, "para apresentar as vantagens do turismo de Macau às autoridades de turismo, representantes da indústria turística e comunicação social portuguesa".

O objetivo é que "os empresários das duas partes comuniquem e negoceiem, alargando as oportunidades de negócios da cooperação turística entre Macau e Portugal".

Venha conhecer Macau

Sentir Macau sem Limites - Promoção de Macau em Lisboa estará aberta ao público todos os dias até 22 de abril, na Praça do Comércio, das 14.00 às 21.00 horas. No mesmo local, a atividade Iluminar Macau: Espectáculo de Vídeo Mapping do Turismo de Macau terá quatro exibições por dia, com uma duração de cerca de 12 minutos, às 20.30, 21.00, 21.30 e 22.00 horas. Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre Macau e o que a cidade tem para oferecer aos seus visitantes. Para mais informações sobre os eventos, CLIQUE AQUI.