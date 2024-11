Lisbon Marriot Hotel junta mais de 300 personalidades para ajudar crianças

Evento realiza-se a 11 de dezembro para ajudar as crianças e jovens do Centro de Alojamento Temporário de Tercena, no âmbito do Serve360, da Marriot International. Gala solidária terá como convidados musicais Ivo Lucas, Luísa Sobral, Fingertips, entre outros. Associam-se ao evento mais de 100 marcas e empresas.