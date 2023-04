Líridas: uma chuva de estrelas para ver esta madrugada

A chuva de meteoros -as Líridas - começou no dia 14 de abril, prolonga-se até ao dia 30, mas atinge o auge esta madrugada, de sábado para domingo (de 22 para 23 de abril), entre a 01.00 e as 05.00.

A chuva das célebres "estrelas cadentes" é daqueles fenómenos astronómicos que impressionam todos e deslumbram quem assiste. Segundo o grupo de comunicação de ciências do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço estão previstos 18 meteoros por hora.

O fenómeno poderá ser observado com maior sucesso no início da manhã deste domingo, 23 de abril, em áreas onde a poluição luminosa é mínima. O ponto em que as estrelas cadentes parecem convergir devido à perspetiva das suas trajetórias é a constelação Lyra (daí o nome Líridas), num ponto próximo da sua estrela mais brilhante, Vega.

E se não assistir esta madrugada há mais em maio. Num ano são esperados dez chuvas de meteoros. As próximas três ocorrem em maio (Eta Aquáridas e Delta Aquáridas) e em agosto (Perseidas).

© NASA

Como observar o fenómeno?

Ricardo Reis, do grupo de comunicação de ciências do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, disse à TSF que para conseguir ver os meteoros, nesta madrugada, não precisa de nenhum equipamento especial. Basta "ir o mais longe possível das cidades, para céus escuros".

"Virem-se para a constelação da Lira, que nasce por volta das 22h00. Se puderem estar virados para Este, quando chegar o máximo, em princípio, vamos ver vários meteoros a vir dessa direção. Apesar do ponto de onde elas parecem emanar ser a constelação da Lira, elas [as Líridas] podem aparecer em todo o céu. O ideal é mesmo um sítio com o máximo de céu possível, de preferência deitado de barriga para o ar a olhar para cima, virado para o lado da constelação da Lira".