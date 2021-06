Língua portuguesa "merecia ser mais conhecida", defende Durão Barroso

O antigo primeiro-ministro português e atual presidente da Aliança Global para as Vacinas (GAVI), Durão Barroso, acredita que a língua portuguesa merecia ser "mais conhecida" como "segunda língua", assumindo que o interesse tem vindo a crescer.

Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, fará o discurso de boas-vindas na iniciativa "Europa. As suas línguas. Portugal e a sua língua no mundo", organizada pelo programa "Europanetzwerk Deutsch" do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, e administrada pelo Instituto Goethe, que terá lugar, virtualmente, em 23 de junho.

"É uma língua importante, é uma das maiores línguas do Ocidente, logo a seguir ao inglês e ao espanhol. Mas acho que é uma língua que merecia ser mais conhecida como segunda língua, como língua de cultura. Felizmente, nos últimos anos, houve um interesse maior pelas língua e cultura portuguesa", assumiu, em declarações à agência Lusa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O português é uma língua pluricontinental, em que o maior acionista da língua está na América do Sul, na América Latina, o acionista fundador está na Europa, mas o maior número de acionistas está em África, são cinco países de língua oficial portuguesa. E ainda podíamos falar de Timor-Leste, ou de Macau", salientou, realçando a importância do português no mundo.

Durão Barroso foi presidente da Comissão Europeia de 2004 a 2014, admitindo que o ajudou muito, durante o seu percurso profissional, falar vários idiomas.

"Na União Europeia, uma das coisas que mais me ajudou quando estava a negociar com 28 governos (ainda antes do Brexit) era estar a seguir, não apenas a tradução, mas a própria língua. Estava também a pensar no modo de se conseguir um compromisso porque a linguagem às vezes é obstaculo, às vezes é solução. Com uma formulação diferente podemos encontrar uma conciliação, uma solução para um problema, às vezes político", salientou.

O antigo líder do Governo português reconheceu que a comunicação a nível global "repousa muito no inglês", não vendo isso como um problema, "muito pelo contrário". Esta "língua veicular" não deve, defendeu, anular o pluralismo das línguas que existem em todo o mundo.

"Uma língua não é apenas um instrumento, é mais do que isso, é uma visão do mundo, é uma abertura para o mundo. Por exemplo, na União Europeia, que atualmente tem 24 línguas oficiais (...) temos uma riqueza enorme do ponto de vista linguístico e do ponto de vista cultural", frisou.

Barroso reconheceu que a língua "traz sempre alguma proximidade", mesmo no que toca à gestão da pandemia de covid-19.

"Há sempre uma proximidade linguística. Não é por acaso que o primeiro-ministro português disse que vai partilhar com países de língua portuguesa doses da vacina que tenha em excesso, nomeadamente em África. Não é por acaso que a ministra dos negócios estrangeiros espanhola, e o Governo espanhol, irão partilhar doses da vacina com países da América Latina", realçou.

Como presidente da GAVI há seis meses, Durão Barroso dá o seu exemplo, explicando que "talvez não seja por acaso que os líderes de alguns países de língua portuguesa" sejam daqueles com quem mais tem falado, "porque sentem uma proximidade", dando o exemplo do Brasil.

"A língua, mesmo com países distantes, torna esses países mais próximos de nós. Há uma ligação entre língua e perceção da distância física", apontou.

A iniciativa "Europa. As suas línguas. Portugal e a sua língua no mundo", que decorre em 23 de junho, surge no contexto da presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, que termina em 30 de junho.