Leonor Pinto Amaral. Capitã da seleção nacional de Râguebi de XV

Leonor Pinto Amaral

FORMAÇÃO: Licenciatura em Gestão

ATIVIDADE: Jogadora de râguebi

NASCIMENTO: 1990

NATURALIDADE: Lisboa

Leonor Amaral é apaixonada por desporto e competições. Aos quatro anos já praticava ginástica desportiva, modalidade onde se manteve até aos dezasseis.

O encontro com o râguebi deu-se aos catorze anos, quando ainda praticava ginástica e foi ver uma amiga jogar. Compreendeu que lhe faltava a componente competitiva, pelo que decidiu experimentar um treino. Adorou, começando a jogar depois no Clube de Râguebi do Técnico.

Representou o mesmo clube durante doze temporadas, ao longo das quais conquistou vários títulos, estabelecendo-se na principal seleção nacional e também na universitária, com a qual realizou dois Mundiais: em 2011 em Portugal e em 2016 no País de Gales.

Aos dezassete anos representou a Seleção Nacional, começando a jogar depois pelo Sporting, onde ainda permanece. Faz parte do rol de atletas que conquistaram todos os títulos do râguebi feminino leonino averbados desde 2016: o Campeonato Nacional de Sevens, o Campeonato Nacional da 1ª Divisão, o Campeonato Nacional da Divisão de Honra XIII e XV, a Taça de Portugal, a Supertaça e a Taça Ibérica.

Em termos de percurso escolar, estudou Ciências e Tecnologias, optando pelo curso de Gestão do Desporto, numa parceria entre a Faculdade de Motricidade Humana e o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. Mais tarde fez uma pós-graduação em Gestão no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).

Na sua opinião, falta em Portugal uma aproximação entre o râguebi masculino e feminino, tal como já acontece noutros países, como Espanha, por exemplo, onde o râguebi feminino é mais valorizado e tem mais visibilidade."

Acompanhou o Campeonato Nacional de Râguebi Feminino, a principal divisão desta modalidade, desde que foi criado, em 2000, pela Federação Portuguesa de Râguebi, e afirma que, apesar deste desporto ter evoluído bastante em termos de qualidade, ainda se mantém fraco o interesse do público.

Lamenta a instabilidade que caracteriza a modalidade feminina, o que faz com que nunca se saiba quantas equipas vão participar, o número de jogadoras de cada equipa e qual a modalidade de râguebi que se irá praticar. E mesmo em relação ao número de jogadoras existente, este tem altos e baixos, havendo anos em que a evolução é positiva, seguidos de outros em que diminui.

Explica que, como no nosso país, as jogadoras de râguebi não são profissionais têm de conciliar a prática desportiva com o desempenho de uma atividade profissional ou escolar. A Leonor Amaral, por exemplo, trabalha atualmente na Sonae como gestora comercial.

Quanto ao Râguebi de XV e Râguebi de VII, as jogadoras podem ou não ser as mesmas dependendo da estratégia e da necessidade do jogo. Todas têm de ser fortes, ainda que no Râguebi de VII se exija mais rapidez, agilidade e resistência. Por outro lado, estas características também variam de acordo com a posição que cada uma ocupa. Por exemplo, para jogar como avançada é necessário ter força física para aguentar melhor o contacto e poder avançar mais. Em contrapartida, quem joga nos 3/4 tem de ser extremamente ágil e rápida.

Nos últimos anos têm sido recorrentes, em vários países, notícias sobre machismo no râguebi, pelo que lhe perguntamos qual é a situação em Portugal. Diz que sabe da sua existência, mas que no seu caso como joga por amor à camisola, mesmo que lhe dirijam comentários desse tipo desvaloriza-os por completo.

Na sua opinião, o que considera mais importante é aproveitar a boleia da modalidade no masculino e começar a dar visibilidade ao râguebi feminino, aumentando o número de mulheres em cargos de poder, como na arbitragem por exemplo.

Defende uma maior união entre as equipas masculinas e femininas para eliminar preconceitos de género e está segura de que, se os jogadores masculinos dessem mais visibilidade ao jogo feminino, aumentaria automaticamente o interesse do público em geral. Não só no râguebi, como no desporto em geral, que está ainda muito focado na vertente masculina.

Afirma que sempre se esforçou por honrar o nome de Portugal através da qualidade que exerce em jogo e da tentativa de unir as jogadoras, mesmo as adversárias, motivando as que querem evoluir.

Para os/as jovens que aspiram a um lugar no mundo do râguebi e do desporto em geral, aconselha o respeito por valores como a disciplina, a força de vontade e o compromisso de grupo, pois segundo afirma, nunca necessitou faltar a treinos para cumprir os seus deveres escolares e académicos, razão pela qual não compreende quando as gerações mais jovens faltam aos treinos com a desculpa de não conseguirem conciliar os estudos com a prática desportiva.

*Autoras do livro Mulheres do Meu País - Século XXI inspirado na obra homónima de Maria Lamas. O livro, que tem design gráfico de Andrea Pahim, está à venda nas livrarias online e no FB. O DN publica nesta segunda quinzena de agosto uma seleção de 15 perfis de portuguesas notáveis.