Legalidade das greves e falta de aulas preocupa associações de pais

Desde 9 de dezembro que a greve por tempo indeterminado convocada pelo S.T.O.P (Sindicato de Todos os Professores) tem provocado efeitos consideráveis nas escolas. Sem aulas, alunos de todos os anos de escolaridade têm enfrentado as consequências de uma paralisação no ensino que promete não dar tréguas enquanto não houver entendimento entre os professores e o Ministério da Educação.

Perante a luta pela valorização da classe docente, também as Associações de Pais têm demonstrado solidariedade com a causa. No entanto, dia após dia acresce a preocupação face ao impacto no bem-estar dos mais jovens.

Mariana Carvalho, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), conta ao DN que o encerramento de muitas instituições de ensino tem acentuado problemas antigos, entre eles a recuperação de aprendizagens e o facto de muitas crianças permanecerem sozinhas em casa.

"Apelamos sempre à cooperação, por isso, pedimos para não fecharem as escolas enquanto as crianças não tiverem um melhor sítio para ficar. Não há uma rede de apoio na retaguarda de muitas famílias. Além disso, sempre que se verifica o encerramento dos estabelecimentos de ensino, é importante garantir que as faltas dos encarregados de educação são justificadas, para não colocar empregos em risco. Desejamos que seja possível haver o direito à greve, mas não queremos crianças na rua e pais desempregados", explica.

Nesse sentido, a CONFAP, num comunicado partilhado nas redes sociais, defende que "o Governo deve, com urgência, decretar serviços mínimos e adequados a que os alunos possam permanecer no interior da Escola em condições de segurança e com o direito à refeição", garantindo que "o direito à Educação seja cumprido, enquanto o direito à greve cumpre as normas vigentes."

Mariana Carvalho testemunha que as greves estão a gerar "situações muito graves" : "Recebemos relatos de situações em que escolas, por motivos de força maior e greves, colocam os miúdos fora do espaço físico da instituição sem autorização. Portanto, apelamos para que se cumpram as diligências no sentido de se verificar a legalidade."

A confederação de pais lembra que este "é um período essencial para as aprendizagens e para a avaliação" e que "os jovens dentro de pouco tempo terão exames, dos quais depende o seu futuro".

Logo, considerando a reunião negocial entre o Ministério da Educação e os sindicatos do setor, prevista para os dias 18 e 20 de janeiro, a presidente da confederação pede "bom senso e que se consiga negociar" com coerência e justiça para ambas as partes, "tendo em conta o que é possível fazer no atual panorama."

"É importante ter em mente que são as crianças que estão em jogo e têm que ser tratadas com carinho", sublinha Mariana Carvalho.

"Disrupção da rotina"

Atendendo à instabilidade que se vive na educação dos alunos, o DN procurou ouvir testemunhos das dificuldades vividas pelos pais.

No Montijo, pelo menos duas instituições de ensino encontram-se sem registo de aulas desde o início do novo período escolar, que tearrancou a 3 de janeiro. Na prática, estes alunos encontram-se de "férias" desde 16 de dezembro - o último dia aulas que marcou o fim do primeiro período.

Depois de quase um mês sem aulas, os pais de dois alunos, do 2.º e 8.º ano de escolaridade, admitem que as greves têm provocado uma incerteza diária, em que a falta de informação prévia impossibilita a gestão das rotinas diárias.

"Todos os dias temos de nos preparar para a eventualidade de voltar a haver aulas, mesmo que isso possa não acontecer", admite o pai.

Aliás, a informação sobre a realização de aulas e testes "apenas circula de boca-em-boca", não havendo quaisquer dados oficiais que permitam a segurança do agregado familiar.

Se esta"disrupção da rotina" permanecer durante muito mais tempo, as consequências podem colocar em risco a aprendizagem dos dois alunos, especialmente para o mais novo, que "ainda está num período de assimilar o conhecimento da leitura e da escrita".

Posto isto, estes pais admitem que frequentar as Atividades de Tempos Livres (ATL) tem sido a solução para conseguir manter a rotina de aprendizagem dos seus filhos.

Para o mais velho, a insegurança reflete-se essencialmente na execução das avaliações. Com três testes marcados numa semana, o aluno apenas sabe no próprio dia a existência da prova, o que obriga a um estudo prévio, mesmo que nada se realize.

A família montijense concorda com a greve dos docentes e diz compreender todas as reivindicações exigidas para as escolas. Contudo, afirma que "não existem respostas e não se vê preocupação por parte dos professores nem do ministério", o que coloca em causa o mais importante: "o bem-estar dos alunos".

Pressão no Ministério

O secretário-geral da Fenprof apelou a uma "grande manifestação" no dia 20 de janeiro, à porta do Ministério da Educação, tendo em conta a reunião negocial com o Governo. Mário Nogueira considera que a probabilidade de as reivindicações serem atendidas é maior se os docentes mantiverem uma "pressão forte".

Manifestação Nacional

Oito sindicatos de professores e educadores convocaram uma manifestação nacional para o dia 11 de fevereiro, em defesa da profissão. A paralisação conta com a adesão do FENPROF, SINDEP, ASPL, SPLIU, SEPLEU, SINAPE e SIPE.

O primeiro tempo

Até 13 de janeiro, o Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) marcou uma greve diária que tem efeito duranet o primeiro tempo de aula de cada docente, em protesto contra algumas das propostas apresentadas pela tutela no âmbito do processo negocial para a revisão do regime de recrutamento e mobilidade de professores. A paralisação tem registado uma adesão "surpreendente", segundo os representantes do sindicato.

