Lar em Montemor-o-Novo atingido por fogo. Utentes realojados pelo município

Os utentes do lar de idosos onde deflagrou esta quinta-feira um incêndio, no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, vão ser realojados na zona de concentração e apoio à população (ZCAP) do concelho, revelou o presidente da câmara.

Em declarações à agência Lusa, o autarca de Montemor-o-Novo, Olímpio Galvão, indicou que o fogo deixou sem energia elétrica o edifício do lar e que, agora, é necessário "substituir o quadro e verificar as instalações elétricas".

"Não há previsão" para o regresso dos 20 utentes ao lar, pois "a substituição do quadro e a verificação das instalações elétricas pode demorar algum tempo, semanas talvez", referiu o autarca alentejano.

O incêndio, para o qual foi dado alerta às 11:15 desta quinta-feira, atingiu o edifício do Lar "O Girassol", da Associação de Proteção Social à População de São Geraldo, situado nesta aldeia de Montemor-o-Novo, não havendo vítimas a registar.

Segundo o autarca, esta manhã, devido ao incêndio, "as funcionárias do lar conseguiram evacuar o espaço", por precaução, e levaram "os 20 utentes, alguns deles acamados, para o Centro Cultural de São Geraldo".

Ainda esta quinta-feira, adiantou Olímpio Galvão, os utentes vão ser transferidos para ZCAP do concelho, espaço criado durante a pandemia de covid-19 pelo município e pela Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Novo no edifício do antigo Hospital de Santo André.

"O espaço existe desde o tempo da pandemia e ainda não foi desmontado", assinalou, salientando que a Santa Casa Misericórdia de Montemor-o-Novo vai assegurar refeições e a lavagem de roupa dos utentes aí instalados.

A Misericórdia de Montemor-o-Novo também vai fornecer as refeições aos 11 utentes da aldeia de São Geraldo com apoio domiciliário, realçou, notando que o apoio é garantido através de um protocolo existente entre o município e a instituição.

As operações de socorro mobilizaram as corporações de bombeiros de Montemor-o-Novo, Arraiolos e Mora, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a GNR e o Serviço Municipal de Proteção Civil.

No total, estiveram envolvidos 33 operacionais, apoiados por 13 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (vmer).