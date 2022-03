Lançamento do curso "Lidar com as Crises" leva a aplicação 29k FJN a chegar aos 21 mil utilizadores

A aplicação portuguesa 29k FJN, que lançou recentemente o curso "Lidar com as crises" para ajudar quem se encontra a lutar contra a ansiedade e as preocupações provocadas pela guerra, conta já com cerca de 21 mil utilizadores registados. Paula Amorim e Fátima Lopes são duas das embaixadoras do programa de desenvolvimento pessoal da Fundação José Neves que tem como objetivo fortalecer a saúde mental, o equilíbrio emocional e o bem-estar.

Para Fátima Lopes, que deu a cara pelo curso "Autocompaixão", "a vida é uma coisa linda, é uma aventura maravilhosa. Mas para podermos vivê-la como ela merece ser vivida, eu tenho de ter esta capacidade de me encantar comigo até nas minhas falhas".

Já Paula Amorim (Galp e Grupo Amorim), que dá a cara no curso "Ações baseadas em valores", acredita que "querer é poder e que uma só pessoa pode transformar o mundo. Só o simples facto de acreditar isso e de recomendar a todos que acreditem, é mais de metade do percurso para que isso seja possível".

A app 29k FJN é totalmente digital e gratuita, disponibiliza e lança com regularidade cursos, exercícios e meditações em português e está ao alcance de todos.

Para além de Fátima Lopes e Paula Amorim, são também embaixadores do programa Catarina Furtado, Luís Portela (Fundação Bial), José Neves e Carlos Oliveira, que participam em vários dos cursos disponibilizados, sobre temáticas como stress, ansiedade, resiliência, amor-próprio, relações e valores.

"Decidimos disponibilizar aos portugueses uma ferramenta de promoção do bem-estar em plena pandemia e conscientes de que existe na sociedade um forte estigma associado à saúde mental. Cuidar da nossa mente deve fazer parte da nossa rotina diária. A aplicação 29k FJN é uma ferramenta muito acessível e à distância de apenas um clique, para nos ajudar a conhecermo-nos melhor e a superar os desafios do nosso quotidiano individual e coletivo. Esperamos chegar a cada vez mais portugueses", afirma Carlos Oliveira, Presidente Executivo da Fundação José Neves.

A aplicação 29k FJN tem um fundamento científico e combina tecnologia e psicologia. Promove a ligação entre as pessoas e a partilha de experiências de uma forma enriquecedora e motivadora. O conteúdo é baseado em terapia cognitivo-comportamental, combinado com uma conexão humana. Oferece cursos de desenvolvimento pessoal orientados por embaixadores e validados cientificamente, em formato de vídeos, meditações, áudios e exercícios.

O programa 29k FJN está enquadrado no pilar da Fundação José Neves dedicado ao Desenvolvimento Pessoal, que pretende impactar um milhão de portugueses.

Trata-se de uma parceria com a Fundação 29k, uma organização sem fins lucrativos sueca. Está comprovado cientificamente por psicólogos e investigadores da Universidade de Harvard (EUA), da Universidade de Londres (Inglaterra), do Instituto Karolinska (Suécia) e da Escola de Medicina da Universidade do Minho.

Accenture, Bial, Galp, Farfetch, REN e EDP são empresas parceiras do programa e promovem junto dos seus colaboradores a participação nos cursos da app 29k FJN.