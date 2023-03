Laborinho Lúcio: "A Igreja tem o dever de se disponibilizar para pagar uma indemnização"

Acompanhou em direto a conferência da imprensa da Conferência Episcopal de Lisboa (CEP)?

Não, a Comissão [Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica] estava reunida com as ministras da Justiça e do Trabalho e da Segurança Social e Solidariedade, mas estivemos durante a manhã a trabalhar com a CEP e estávamos relativamente tranquilos em relação ao que ia acontecer na conferência.

Tranquilos em relação às medidas que seriam tomadas?

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Havia uma absoluta consonância em relação aos pontos de vista. D. José Ornelas tinha iniciado a sessão da manhã com uma intervenção muito assertiva. Louvou o trabalho da Comissão e disse que era tempo da Igreja atuar. E assistimos à conferência de imprensa que foi a negação disto, não houve qualquer preocupação com o sofrimento das vítimas, não se falou no relatório. Arranjou-se uma situação estranha à volta da lista e dos nomes e sobre a qual falámos ao longo do ano.

E há bispos que continuam a criticar, que tem "apenas nomes".

Por isso, a minha reação foi de perplexidade, não se percebeu a reação em função daquilo que tinha acontecido. E o que aconteceu a seguir piorou as coisas. Sucederam-se declarações estranhas e vindas de pessoas respeitáveis. Tenho muito respeito e consideração por D. Manuel Clemente, pela sua capacidade intelectual. Aprendi a ter respeito e consideração por D. José Ornelas durante este ano em que estivemos em contacto, teve sempre numa atitude de grande disponibilidade. Com D. Manuel Clemente é mais estranho, fez afirmações que não são compatíveis com aquilo que é.

Desfasamento da realidade?

Apenas digo que ficámos perplexos. A não ser que comece a construir razões estratégicas para que as coisas fossem feitas assim, mas não ganhamos nada em ir por aí.

Como se explica esta reação?

Gostava de entender e tenho pena de não o conseguir; ou de não querer entender o que possa entender.

Aqui, preciso de tradução.

Não queria concluir que é propositado para antecipar uma decisão negativa relativamente a todos os casos, que se esteja a criar uma dificuldade de percurso para que se possa chegar ao fim e dizer que não há prova nenhuma. Se houver um trabalho apurado, uma investigação séria, se se quiser levar por diante este projeto, é bem possível que apareçam provas. São outros tempos, morreram pessoas, passou demasiado tempo sobre os factos, mas é preciso que a Igreja perceba que o grande objetivo da Comissão não é condenar, mas entregar dados para que possa agir preventivamente para que não haja mais vítimas.

© Álvaro Isidoro / Global Imagens

O que é que poderá ter acontecido depois de falarem com os bispos?

Há pelo menos duas posições na Igreja, uma ultra conservadora, reacionária, completamente fechada às vítimas e ao seu sofrimento. E há a posição de abertura que é a do Papa Francisco, do Evangelho, a do respeito pelas vítimas, de apoio ao seu sofrimento, da tal "tolerância zero". Estas duas posições são inconciliáveis, qualquer tentativa de reconciliação favorece a primeira e, provavelmente, foi o que aconteceu.



Como foi o processo de entrega da lista dos suspeitos de abusos?

Os nomes foram por divididos em envelopes que foram entregues a cada diocese para manter o secretismo, havia essa promessa. Foi dito que eram alegados abusadores, estivessem no ativo ou não.

As dioceses já os conheciam?

Cada bispo - ou cónegos designados por eles - conhecia quais os factos que correspondiam a cada um dos nomes. Trabalharam com o Grupo de Investigação Histórica (GIH).

Que resulta do cruzamento de dados, não perguntaram às vítimas o nome do agressor.

Exatamente, havia quem indicasse nomes, a maioria disse o ano e o sítio onde ocorreram os abusos. E há o anuário eclesiástico que permite saber quem foi o padre que esteve naquele ano e local. O GIH fez o cruzamento dos dados dos arquivos diocesanos com os testemunhos.

Sabiam que haviam falecido mais de um terço dos padres?

Sim. A primeira hipótese era fazer uma lista só com quem estivesse no ativo. Depois, decidimos incluir todos: alegados abusadores no ativo, já mortos, desconhecidos e que tiveram processos anteriores.

Porquê os mortos?

Evidentemente que não podem ser perseguidos criminalmente, nem disciplinarmente, mas os factos por eles praticados continuam a determinar a possibilidade na arbitragem de indemnizações. As vítimas estão vivas e podem reclamar uma indemnização. Precisámos de saber quais são os factos e ligá-los ao autor para justificar a indemnização, apoio psicológico, psiquiátrico, etc.

E os que já foram objeto de processos ou desconhecidos?

É natural que a Comissão não soubesse, nem tinha que saber, mas estamos a falar da mesma coisa. Há factos e que são determinantes para atribuir indemnização. Os desconhecidos podem ser desconhecidos numa diocese e não ser noutra, podem ter mudado, como o bispo que está à frente da diocese, etc.

Pretende-se, também , a atribuição de responsabilidade na ocultação?

É importante perceber como a Igreja reagiu aos casos, o que fez, se ocultou. E é importante que as pessoas tenham esta ideia: a nossa comissão não foi de investigação e muito menos de investigação criminal. Foi de estudo relativamente à situação de abusos sexuais na Igreja em Portugal entre 1950 e 2022. Apresentámos um trabalho sobre quem são as vítimas e qual é a sua situação; quem são os abusadores. Nada disto é suficiente para condenar os alegados abusadores, mas há uma séria possibilidade de fundamentar esta imputação. Há factos descritos em circunstâncias que os tornam credíveis e que permitem alimentar a possibilidade de terem acontecido. Temos de o confirmar, mas, ao mesmo tempo, evitar que, sobre quem recai a suspeita, continue a exercer funções junto de crianças. São medidas preventivas e que podem ser adotadas a partir dos testemunhos das vítimas.

O que os bispos deveriam ter feito?

Teria corrido muito melhor se tivessem chamado os alegados abusadores e dito: "Não há nada contra vós do ponto de vista definitivo, têm direito à defesa, mas seria de bom tom que tomassem a iniciativa de suspender a atividade até a investigação chegar ao fim. Tomavam uma atitude de grande dignidade".

São tomadas medidas avulsas.

Há exemplos claros de como se deve fazer, desde logo, o arcebispo de Évora, que ao longo de todo este ano colocou sempre a questão no ponto certo. O bispo de Angra, de uma geração mais nova e que tem outra abordagem, atuou de uma maneira tão exemplar que conseguiu esta coisa notável: já tem queixas de quem nunca tinha deposto. Desenvolveu uma relação de confiança na Igreja e nele próprio que aproximou as vítimas. O receio é que não só não se tenha criado confiança na Igreja como se tenha aumentado essa desconfiança.

Sentem-se enganados?

Enganados não, sentimo-nos desiludidos e perplexos.

Uma das vossas recomendações era que as Comissões Diocesanas de Menores sejam constituídas apenas por leigos.

Mas há muitos leigos que estão tão vinculados à Igreja como os próprios clérigos.

Qual é, então, a solução?

Propomos a criação de uma comissão nacional que se afirme pela sua credibilidade, independência e isenção, para manter o reforço de confiança que as vítimas depositaram na CI. Em cada diocese haveria um representante desta comissão. A confiança nas comissões diocesanas não existe neste momento. Não é porque haja qualquer crítica, inclusivamente são presididas por uma pessoa que conheço bem, respeitadíssima, o dr. Souto Moura [preside à equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores], mas as vítimas sentem-se mais afastadas. É necessário reorganizar essa confiança.

Outra das polémicas é o acompanhamento psicológico das vítimas, quem o deverá fazer?

Não pode ser a Igreja a nomear internamente pessoas para prestarem esse serviço. A Igreja deve estabelecer protocolos com o SNS - falámos com o SNS e estão disponíveis. A vítima não vai para dentro da Igreja falar com alguém indicado pela Igreja, sobretudo sobre aquilo que é mais íntimo e gera um sofrimento profundo. Isto está no relatório.

© Álvaro Isidoro / Global Imagens

As indemnizações são uma questão ética mais do que legal?

Tem que ser uma questão moral e ética. A Igreja não pode dizer: "Vamos esperar que seja declarado o direito e a sentença seja transitada em julgado". O importante é perceber se é credível o depoimento. Se uma pessoa é vítima de abusos sexuais praticados pela Igreja, a Igreja tem o dever de se disponibilizar para pagar uma indemnização. Não é novidade nenhuma, foi o que aconteceu em França, Austrália, Estados Unidos, Irlanda. Não é por não haver abusadores condenados que não há abusos, estão mais do que provados e demonstrados e são aos milhares. Mas, mesmo que não seja a indemnização, porque as vítimas nunca o pediram (houve casos esporádicos), tem de haver disponibilidade para o acompanhamento psicológico.

Não tiveram dúvidas sobre nenhum testemunho?

Este trabalho foi construído tecnicamente e cientificamente por forma a que estes testemunhos pudessem ser creditados, mas claro que nenhum de nós pode garantir que todos sem exceção são verdadeiros, ninguém pode. Nos estudos conhecidos há uma margem de infalibilidade de 3 %, nós tomamos como boa 5 % e fizemos uma exclusão de 10 %, está muito dentro da margem de segurança. A ideia de que é preciso prova levanta-se desde logo face à necessidade de identificação da vítima e a vítima, que não se quis identificar, não tem agora condições de confiança para o fazer. Cita-se muitos os tribunais e a justiça civil e há uma regra importante, tão antiga que quando comecei a trabalhar na magistratura já havia jurisprudência. Nos crimes sexuais, é fundamental dar particular relevância às declarações da vítima, porque são cometidos sem publicidade.

Há dioceses, como Lisboa e Porto, que pediram mais dados. Têm entregue informação adicional?

A Comissão dá mais dados, desde que não ponham em causa o segredo da identidade da vítima. Mas os dados disponíveis já são suficientes para intervir preventivamente. Podem não ser suficientes para condenar, mas para prevenir basta o que têm, nomeadamente Lisboa e Porto, onde se fizeram muitos mais cruzamentos. Em Lisboa, o GIH trabalhou diretamente com um cónego indicado pelo patriarcado que acompanhou os arquivos, que fez um trabalho de quadrícula perfeito.

Podemos dizer que a Igreja Católica portuguesa é muito mais conservadora que em outros países?

Não quero fazer este tipo de comparação. Ouvimos manifestações da Igreja portuguesa - que não são só os clérigos - que defendem mudança. Fomos nomeados pela CEP e é importante que isso não seja esquecido. Durante um ano de trabalho nunca houve interferência da CEP, agimos com total independência e isenção. A CEP esteve na primeira fila na apresentação do relatório, a ouvir coisas que sabia que não ia gostar de ouvir, tudo isso é de louvar. Pergunto: como é que esta Igreja, de repente, entrou na construção de ruído à volta dela própria, dos nomes, que é inexplicável e profundamente nefasto, até para ela própria.

Outra leitura pode ser que a Igreja decidiu nomear uma comissão para não dizer que não fazia nada.

Tenho o dever de dizer que não, porque estivemos um ano de contactos com a CEP e que foram de apoio claro e inequívoco, com referências positivas públicas ao nosso trabalho.

Mas, por exemplo, o acesso aos arquivos foi concedido tardiamente.

Não sou tão exigente com a Igreja na expectativa que não seja assim tão exigente comigo, também gosto de lidar com pessoas tolerantes. Evidentemente que a Igreja colocou alguns obstáculos, nos arquivos, nalguns bispos que inicialmente tiveram dificuldade em contactar connosco. Percebo alguma retração, mas foi ultrapassada e isso é que é importante. Não foi completamente, porque a parte dos arquivos poderia ter tido uma segunda fase e já não teve, mas, mesmo assim, conseguiu-se um trabalho notabilíssimo por parte do GIH. Estamos à beira da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que poderia ser aproveitada para enviar uma mensagem positiva ao mundo.

Qual deverá ser?

A Igreja tem de demonstrar uma posição inequívoca, clara, sobre esta matéria. Rapidamente. E devia colocar este tema na JMJ em vez de fugir. Chamar as vítimas e admitir que o Papa receba algumas, discretamente para as preservar. Foi anunciada uma praça do Perdão - não sou capaz de ver uma praça do perdão onde não haja um placard da Igreja a pedir perdão às vítimas dos abusos sexuais no seu seio.

O que espera da audição no Parlamento?

Recomendámos algumas alterações, nomeadamente legislativas, e algumas são da exclusiva competência da Assembleia da República, provavelmente também se quererá ouvir a nossa posição sobre isso.

Aprovaram a criação de um grupo de para avaliar alterações à lei.

É importante não alterar os prazos de prescrição porque desequilibra o Código Penal (CP). O que propomos é alterar a idade até à qual a vítima pode exercer o direito de queixa. Não mexe nos prazos de prescrição e, mais importante, tem como grande fundamento mais uma vez a vítima. É a vítima como pessoa, ela e a sua idade, que o CP reconhece como sujeito autónomo, que sofreu um abuso em criança. Espera por ela até ao momento em que tem uma maturidade superior.

Os tais 30 anos?

Mas podem ser mais, não pode é ser menos.

Uma justificação para não afastar suspeitos é a de que até o Ministério Público (MP) tem dificuldades.

Quando decidimos enviar os 25 casos para o MP estabelecemos uma linha de tempo que é superior ao prazo de prescrição. Aliás, na divulgação destes números, disse que poderíamos dividir esses casos em três grupos: os que justificam uma investigação; os que dão lugar a uma investigação de tal maneira complexa que dificilmente terá resultados e os que provavelmente nem investigações terão. Até pode acontecer que nenhum dos 25 casos tenha sucesso na investigação criminal, mas isso é com a capacidade do MP para investigar. Podíamos não ter mandado nada, nada nos obrigava. Agora, não podemos dizer à Igreja para nos enviar os casos e não remeter os que tínhamos.

Se não houver matéria suscetível de condenação perde efeito.

Não pode ser essa a justificação, até porque o MP não chega à condenação, chega à instrução. Tem um processo e acusa ou arquiva. A Igreja não pode dizer que tem suspeitas mas que não se provaram e as pessoas continuarem lá. Não ficam inocentes. Não se pode ficar neste limbo: não se provou a culpa mas também não se provou a inocência. Não há nada melhor para um inocente que ver julgada a sua inocência.

Que outras recomendações do relatório poderiam ser já executadas?

Em termos de sociedade civil, as coisa estão a mexer, justamente pela reação que teve o governo, a Assembleia da República, algumas associações de vítimas que tentam encontrar caminhos de solução. Relativamente à Igreja, a sexualidade está ser introduzida na formação dos sacerdotes, estão a substituir os membros da Igreja por leigos nas comissões diocesanas. Faltam outras coisas importantes. A Igreja tem confessar publicamente a ocultação - no direito canónico há a obrigação de comunicar ao MP estas infrações. A desocultação faz parte de uma viragem histórica e a Igreja portuguesa tem de fazer isso. Tem de compreender que as principais vítimas são as crianças, não a Igreja.

O fim celibato poderia impedir casos?

Há estudos que dizem que não há uma relação entre o celibato e o abusar de crianças. À Comissão não interessa o que se passa com a vida sexual dos padres, só temos esta questão porque estarmos a falar de crimes. São práticas sexuais de pessoas que têm uma vida voltada para dentro, não sei se não há aqui uma reprodução muito grande, não sei se muitos dos abusadores não terão sido abusados sexualmente, tem é de ser estudado.

Sente que este crime é desvalorizado, até nos meios judiciais?

É importante repensar seriamente os crimes sexuais em geral, e os crimes sexuais contra as crianças em particular, contra a autodeterminação sexual. Só desde 1995 é que são crimes contra as pessoas - eram crimes contra os usos e costumes da vida em sociedade ou contra a honestidade. O que fez com que trespassasse para algumas vítimas, que a vergonha é delas. A vergonha é sempre do abusador e as vítimas têm de ter noção disso. Há pessoas que têm a vida amputada a partir de uma situação desta natureza.

Se voltasse a ser ministro da Justiça que medida tomaria?

Como ministro tinha por hábito ponderar as medidas e não tenho pensado sobre isso. Uma que não tenho qualquer dificuldade, seria aumentar para 30 anos a idade da vítima poder apresentar queixa por abuso sexual. E procuraria ser ativo na construção de um verdadeiro inquérito de vitimização, o estudo da situação dos abusos sexuais de crianças em Portugal.

ceuneves@dn.pt