Kátia Aveiro está internada no Funchal com covid-19

Kátia Aveiro partilhou no Instagram uma foto em que a vemos no quarto do hospital onde está internada

A passar férias na Madeira, a irmã de Cristiano Ronaldo está internada depois de ter sido infetada pelo novo coronavírus. Kátia Aveiro conta nas redes sociais que "desde o dia 17 de julho" que está positiva para a covid-19, tendo cumprido isolamento em casa, com "poucos sintomas, mas o seu estado de saúde agravou-se desde sexta-feira, tendo sido hospitalizada. Kátia Aveiro diz estar a recuperar da doença e agradece à equipa médica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. A mãe, Dolores Aveiro, não foi infetada, informou.

"Estive em isolamento em casa e super bem, [com] poucos sintomas, mas mantendo o protocolo como mandam as regras. Todos em casa pegámos, menos a minha mãe (graças a Deus)", escreveu no Instagram, onde partilhou uma foto em que a vemos no quarto de hospital.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)

Na sexta-feira passada (23 de julho), o estado de saúde piorou, tendo-lhe sido diagnosticado "pneumonia, fruto do maldito vírus", segundo relata a irmã de Cristiano Ronaldo, situação que obrigou a que fosse hospitalizada.

"Resumindo, veio o internamento e cá estou, seguindo tudo direitinho", referiu. No texto que publicou, Kátia Aveiro agradece à equipa médica do hospital onde está internada e diz estar a recuperar. "Mas está tudo bem, na verdade, estou a reagir bem, tenho melhoras visíveis a cada dia que passa", faz saber. "E a minha família está sempre cá para mim", acrescentou.

Numa storie da rede social Instagram, Kátia Aveiro refere que não foi vacinada contra a covid-19. "Acerca das vacinas, não fiz. Mas agora, no momento, isto é o que menos me importa".

O irmão, Cristiano Ronaldo, recorde-se, testou positivo à covid-19 no ano passado, mais concretamente em outubro quando estava com a seleção nacional na Cidade do Futebol, antes dos jogos da Liga das Nações.