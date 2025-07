Juiz leva a julgamento todos os arguidos da operação 'Prova Limpa'

"Na verdade, da análise dos elementos transcritos, transparece associado à equipa o recurso constante a práticas dopantes, no período de 2021 e 2022, com intervenção dos respetivos dirigentes, do pessoal de apoio, e com colaboração de outros fornecedores, alguns dos quais ex-ciclistas. E no âmbito de análise mais alargado à atividade denunciada, conseguimos seguramente indiciar a existência de um verdadeiro 'esquema de doping', que de tal forma se encontrava vulgarizado no seio da equipa, que foi possível recolher elementos de prova essenciais no autocarro, no carro de apoio, nos locais onde os atletas se encontravam hospedados e na residência da maior parte deles", sustenta.