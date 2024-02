Juiz considerou desproporcionais medidas de coação pedidas pelo MP

O despacho do magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal culminou com a saída em liberdade do chefe de gabinete do primeiro-ministro, o consultor Diogo Lacerda Machado, o presidente da Câmara de Sines, e os administradores da Start Campus, que estavam detidos desde terça-feira.