Jovem com melhor classificação do curso com a média mais elevada é de Fafe

Aluno da Escola Secundária de Fafe, André Galvão Rocha entrou em Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho com 19,72 valores. "Sempre consegui conciliar a minha vida escolar com a minha vida social", conta o futuro estudante universitário.