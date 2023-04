José Carlos Queimado é o novo presidente do conselho de administração de saúde do Baixo Alentejo

O novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo foi nomeado com efeitos a 6 de abril e José Carlos Queimado é o novo presidente.

A Diretora Clínica passará a ser Vera Guerreiro Balsinha, António Páscoa será o enfermeiro diretor e Vanessa Almodôvar será vogal executiva.

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo foi "designado por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Saúde e das Finanças", diz comunicado enviados às redações.

O novo presidente, José Carlos Capucho Queimado, foi diretor executivo do agrupamento de centros de saúde de Loures Odivelas, economista no gabinete de auditoria e controlo interno da administração regional de saúde do Algarve, administrador do centro de medicina física e de reabilitação do Sul do centro hospitalar universitário do Algarve.