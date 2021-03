Que mensagem as Testemunhas de Jeová têm para 2021?

A mensagem da Bíblia. A mesma mensagem que, ao longo do tempo, nós temos transmitido aos nossos vizinhos, às pessoas na comunidade. Neste caso, uma mensagem, particularmente nesta ocasião, de esperança e, ao mesmo tempo, de consolo. Consolo por tudo aquilo que estamos a passar, precisamos de consolo, precisamos de compreensão, de empatia, e uma mensagem de esperança de que um futuro melhor, de acordo com aquilo que na Bíblia nós encontramos, haverá para a humanidade.

Como têm chegado às pessoas nestes tipos de confinamento?

Nós, desde o dia 13 de março de 2020, deixámos de ter reuniões presenciais. Sejam grandes ajuntamentos, como são conhecidas as nossas assembleias e congressos feitos três vezes no ano com pelo menos 1000 a 1200 pessoas ou vários milhares, seja nas comunidades locais, a que chamamos congregações, que são locais como este onde nos encontramos agora, que denominamos de Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Deixámos de as ter presenciais, como dizia, e passámos a fazer as nossas reuniões por videoconferência. E dessa forma salvaguardamos a saúde de cada uma das pessoas que normalmente frequentam as nossas reuniões, sejam fiéis ou simpatizantes, mas ao mesmo tempo mantemos aquilo que consideramos importante: a proximidade emocional e espiritual. Porque distanciamento físico não significa distanciamento emocional nem espiritual, e nesse sentido temos procurado fazer todos os esforços para que todos os fiéis e todas as pessoas que queiram estar connosco possam desfrutar das nossas reuniões, e essa partilha tem resultado muito bem.