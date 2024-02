Jornalistas querem anular condenação da Relação por violar segredo de justiça

Em causa a decisão do Tribunal da Relação que condenou os jornalistas Carlos Rodrigues Lima e Henrique Machado pelo crime de violação do segredo de justiça. Na origem deste processo está a divulgação de notícias sobre os casos dos e-mails do Benfica, E-toupeira e Operação Lex.