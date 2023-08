"Jorge Bergoglio era um sacerdote que com sapatos muito humildes percorria os bairros mais vulneráveis da Argentina" 

É embaixador da Argentina, o país de Francisco. Lembra-se da primeira vez que ouviu falar do atual Papa, deste seu compatriota agora famosíssimo, Jorge Mario Bergoglio, que foi cardeal de Buenos Aires?

Tenho de recuar muito no tempo para recordar quando foi a primeira vez que ouvi falar de Jorge Bergoglio, do padre Jorge Bergoglio, porque o Papa Francisco, antes de se chamar Francisco I, chamava-se Jorge Bergoglio. Era um sacerdote que com sapatos muito humildes, não com sapatos de grandes marcas, percorria os bairros mais vulneráveis da Argentina para estar presente e viver na primeira pessoa o que eram as necessidades dos setores mais esquecidos da sociedade. Ele foi, de certa maneira, a voz amplificada dos que não tinham voz. O Papa foi, como arcebispo de Buenos Aires, alguém que abordou alguns temas centrais da nossa sociedade e abordou-os com firmeza. Fez as suas declarações frente às mais altas autoridades nacionais: contra a corrupção, contra os níveis intoleráveis de pobreza, a favor da necessidade de tornar a nossa sociedade mais equitativa e mais igualitária. Isso faz com que o Papa Francisco seja, hoje em dia - já o era quando era Jorge Bergoglio, certamente, mas hoje mais fortemente - alguém que excede o que é o catolicismo, alcança mais além.

Quando falamos de Jorge Bergoglio estamos a falar de um filho de imigrantes italianos que tiveram um início de vida certamente difícil na Argentina, como tantos outros. Portanto, ele é um homem que conhece a dureza da vida?

Sim, sim, completamente. A vida dos descendentes de imigrantes é uma história comum na Argentina - eu próprio sou neto de quatro imigrantes galegos e o começo de vida dos meus avós não foi nada simples na Argentina. Trabalharam duramente e em condições, por vezes, muito, muito difíceis. Quero dizer com isto que os sofrimentos dos setores mais populares, dos setores mais desprotegidos da sociedade não lhe são estranhos, de maneira nenhuma, Francisco viveu-os. Penso que vem também daí o seu compromisso profundo com os setores mais desvalidos da sociedade, hoje já global e não somente da Argentina. Existem milhões de seres humanos que vivem com dois ou três euros por dia e há andares em Nova Iorque que valem 70 000 ou 80 000 dólares o metro quadrado.

Esta visão humanista defendida por Jorge Bergoglio era a corrente maioritária da Igreja argentina ou era uma voz isolada?

Depende das épocas. A Igreja também soube observar os tempos e os tempos da Igreja são diferentes dos tempos da política ou dos seres humanos comuns. É uma instituição que tem 20 séculos de existência, que representam alguma coisa e que nos indicam também uma coisa: que teve capacidade de enfrentar épocas boas e épocas más. A Argentina teve, nos Anos 1960 e 1970, um movimento político que se alimentou de gente proveniente do catolicismo, sobretudo algumas, não todas, mas algumas formações armadas ou grupos armados que se nutriam do integralismo católico. Este tinha que ver com a construção de um homem novo que vinha do Evangelho. Na América Latina e na Argentina especificamente houve a influência de alguns pensadores católicos muito importantes, sobretudo no momento em que o marxismo estava no auge. Devemos sempre perguntar-nos por que razão, na Argentina, nunca existiu um Partido Comunista e uma democracia cristã? Nunca existiram com força, existiam umas ONG, chamemos-lhes assim, que se chamavam Partido Comunista e Partido Democrata-Cristão. Porquê? Porque surgiu um movimento político, que foi o peronismo, que apanhou o núcleo das duas forças, ou seja, por um lado, as reivindicações sociais do comunismo e, por outro, todo o sentido humanista que tinha a democracia cristã. Isso ficou marcado na própria Igreja. Nós temos, na Argentina, um sacerdote emblemático nesta "revolução" dos Anos 1970 da Igreja que é o padre Carlos Mugica. O padre Mugica vinha de uma das famílias mais distintas da Argentina e abraçou a causa dos pobres. Foi assassinado, obviamente. Muitos de nós que vínhamos da Igreja daquele momento líamos Teilhard de Chardin, um grande jesuíta que nos nutria de forma a dar-nos a vantagem política e ideológica contra o comunismo, contra o marxismo. Há outro jesuíta, Jean-Yves Calvez que tem uma obra monumental, O pensamento de Karl Marx, mas a partir da visão da Igreja. Assim, a Igreja teve uma presença muito importante na vida política argentina.

Citou vários jesuítas. O facto de Jorge Bergoglio ser jesuíta também explica a sua personalidade?

Pobreza, obediência e castidade são os três princípios de praticamente todo o clero. Salientaria um que é dos jesuítas: a obediência ao Papa. Os jesuítas, digo eu que não sou um perito em História da Igreja, são a ordem mais papista que a Igreja já teve. Todos sabemos que foi fundada para ser a base da contrarreforma e foi a ordem mais perseguida pelo liberalismo e pela maçonaria na época em que os movimentos ultrarracionalistas dominavam - os nacionalismos na Europa, o Enciclopedismo, o Iluminismo. Por isso foram tão perseguidos. E pelo que sei, o primeiro país de onde os jesuítas foram expulsos foi de Portugal pelo Marquês de Pombal, perante cuja estátua o Papa passará esta quarta-feira [risos].

O facto de Francisco ser o primeiro Papa jesuíta também é significativo? É quase uma revolução na Igreja?

Eu penso que não podemos cristalizar situações. Creio que este Papa é o melhor Papa que podemos ter neste momento. Em primeiro lugar, porque não prescinde da questão litúrgica, de nenhum ponto de vista. Trabalha insistentemente na liturgia. Nomeou como prefeito para o Dicastério para a Doutrina da Fé um dos intelectuais católicos mais importantes da Argentina, se não o mais importante, que é o novo cardeal Tucho - é o seu nickname - Fernández, Víctor Fernández. É uma perspetiva de não temer a modernidade, mas antes de ir adequando certos aspetos da Igreja, e aspetos difíceis, aos dias e ao momento de hoje - inserir outra vez a Igreja, a fé, o dogma, na vida das pessoas, na vida do dia a dia do conjunto do povo. Quais são os problemas a resolver? Os problemas são a corrupção, a agenda da diversidade sexual, a posição da Igreja face aos religiosos, o dar novamente um lugar de privilégio às mulheres na vida da Igreja. Há uma atitude de valentia e de enfrentar o mundo de hoje, de valorizar a presença da religião na vida dos cidadãos.

Acha importante, na personalidade de Francisco, ele ser um homem do Novo Mundo, um Papa de fora da Europa? Isso também explica muito esta abertura da Igreja, esta universalização da Igreja?

Totalmente. Sobretudo, volto a insistir, vindo de uma congregação da obediência, o que disse sempre Francisco? "Façam barulho." É uma frase famosa: "Façam barulho." Os bispos que vêm a Lisboa vêm catequizar, não vêm fazer turismo, não vêm fazer praia [risos], vêm catequizar. Vão estar nas paróquias, em contacto com as pessoas, com o povo, com os cidadãos, a ouvi-los, a escutar quais são as suas inquietudes, as suas necessidades, as suas angústias num mundo tão difícil. Não lhe escapa também o grande desafio político, demonstrado pela posição do Papa em relação à Ucrânia, algo de muito importante para a Europa e para o mundo. O que está em questão na Ucrânia é a paz mundial e o Papa já há tempo que dizia que a Terceira Guerra Mundial já se tinha iniciado em parcelas, muito antes do conflito da Ucrânia.

Acha que o Papa é uma voz que é ouvida fora do mundo católico?

Sim, sim. Este Papa tem sido o Papa com mais vocação e ação ecuménica que já tivemos. Reuniu-se com o patriarca da Igreja Ortodoxa russa, com o Imã do Egito. Parte da base da mensagem de Cristo, que é a de que somos todos irmãos, e quando o tema é a exemplaridade da vida, isso está para lá de se ser cristão, muçulmano, judeu ou de qualquer outra religião.

Já disse que era católico. O que o Papa diz afeta-o a si pessoalmente, a forma como leva a sua vida?

A minha? Totalmente. Eu nasci e cresci num lugar muito católico, em especial a minha mãe era uma católica fervorosa. Houve acontecimentos que me marcaram. Quando eu era criança, e já tenho muitos anos [risos], a divisão familiar era muito fácil: o pai era o provedor e a mãe era a educadora. Lembro-me de que quando era muito pequeno, teria 7 ou 8 anos, foi à Argentina um abade francês, o Abbé Pierre, que tinha sido um dos criadores do movimento dos padres operários em França. Já passaram várias décadas e nunca esqueci o que ele disse: "No dia em que enfrentares o Senhor, Ele não te vai perguntar quantas vezes foste à missa, mas sim quanto bem fizeste aos teus irmãos"; também frequentei um colégio que foi fundado pelos jesuítas por volta de 1650; em terceiro lugar, o meu assessor espiritual, quando frequentava o colégio, foi o padre Carlos Mugica, que me introduziu no mundo da política com total liberdade. Fui catequista e estive a ponto de entrar no seminário, até que me enamorei pela primeira vez e cheguei à conclusão de que a Igreja não era para mim [risos].

Francisco é popular na Argentina?

Sim.

Por ser Papa ou por ser argentino também?

Nós argentinos somos muito argentinos [risos]. Primeiro por ser argentino, segundo pelas suas posições, por ser a voz dos que não têm voz. Neste momento, na Argentina, como em todo o resto do mundo, há muitíssimas pessoas que não acreditam, que têm desprezo pela vida pública, pela política, que se retiram. Então, as grandes massas têm uma voz que não se preocupa em estar bem com o poder, mas que expressa e dá força às necessidades das pessoas e isso é o mais importante na Argentina. Por isso digo que Francisco ultrapassa os limites do catolicismo.

Senhor embaixador, como é que vai viver esta visita do Papa a Portugal?

Emocionado. Eu tenho por Francisco uma admiração sem limites e um grande carinho. Praticamente não o conheço, creio que lhe apertei a mão uma ou duas vezes na Argentina, mas sinto uma emoção pessoal muito, muito grande. Já estou perto do fim do meu mandato e creio que não poderia ter uma emoção maior do que esta. Nesta quarta-feira vamos ter um encontro das autoridades, Governo, corpo diplomático, etc., com Francisco. E nesta fase da vida, em que já poucas coisas me comovem, receio que me tremam as pernas quando me aproximar de Francisco. Este encontro com o Papa deixa-me profundamente emocionado.

Francisco voou de Buenos Aires em 2013 para o Conclave em Roma e não voltou à Argentina desde então, mas é possível que haja uma viagem no próximo ano. O Papa mantém laços emocionais fortes com a Argentina ou consegue ser um Papa universal, que não olha para o seu país, embora esteja sempre a falar do San Lorenzo, que é o clube dele?

Não me fale de futebol! Creio que essa é a barreira que o Papa tem para a santidade [risos]. Se fosse adepto do Boca... [risos].

O Papa continua a ser profundamente argentino nestes pormenores, o humor, o amor ao futebol. Olha para Francisco e vê um ainda argentino?

Creio que não perdeu a essência da argentinidade. Agora, a preocupação exclusiva pela Argentina, essa sim, perdeu-a. É global. É, talvez, a figura argentina mais importante da História, embora tenhamos a Jose de San Martín no coração como figura nacional. Mas o Papa tem uma dimensão inigualável a nível universal.

Uma palavra final...

Eu afastei-me da Igreja porque achava que a mensagem que tinha recebido do Abbé Pierre, do meu assessor espiritual Carlos Mugica, do movimento católico que teve lugar na América Latina, não era compatível com o que via na Igreja, mas com Francisco estou de volta à Igreja e com um maior fervor do que quando a deixei.

