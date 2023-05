João Costa: "Se houver faltas injustificadas por direito à greve, há uma irregularidade"

O ministro da Educação admitiu esta terça-feira em Bruxelas que, "se houver faltas injustificadas por direito à greve, há uma irregularidade que tem de ser corrigida".

"O que está em causa é: houve ou não houve processos disciplinares por faltas injustificadas por professores em greve? casos correm na justiça e há instâncias de recurso. o que está em causa é saber se as faltas são a serviços minimos ou apenas a greve que está a ser feita", afirmou João Costa em Bruxelas, sobre a instauração de processos disciplinares a docentes que aderiram a uma greve da função pública em março.

Em causa está a paralisação convocada que Frente Comum para 17 de março e que, nas escolas, coincidia com a greve por tempo indeterminado convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), que ainda decorria. Para a segunda, tinham sido decretados serviços mínimos, mas não para a primeira.

João Costa negou que o ministério da Educação "tenha dado instruções para ser marcada falta aos professores em greves".

Sobre as negociações com os sindicatos, o governante destaca os "vários avanços desde setembro, como o combate à precariedade e redução das distâncias" e salientou que "mais vale um mau acordo do que ausência de acordo".

"O que está a ser proposto pelo Governo é resposta a uma reinvidicação pela reposição do tempo de serviço. O Governo decidiu apresentar uma solução intermédia, para que professores mais afetados pelo congelamento possam chegar aos escalões superiores da carreira", acrescentou.

João Costa assegurou ainda que as provas de aferição, que se vão realizar através de uma aplicação online, "vão decorrer com tranquilidade".