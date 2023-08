JMJ triplica volume de tráfego  na rede móvel MEO em Lisboa

Uma equipa composta de três centenas de pessoas esteve nos bastidores da megaoperação tecnológica da MEO, operadora escolhida para dar suporte às comunicações da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorreu em Portugal entre 1 e 6 de agosto. O balanço desta semana aponta para números recordes que começam, desde logo, com os mais de 3,2 milhões de minutos de chamadas de voz, o que seria o mesmo que falar ininterruptamente ao telefone durante seis anos.

Mas os números quase estratosféricos não ficam por aqui. O volume total de dados processado durante os seis dias do evento, só na região de Lisboa, foi de 180 Terabytes (TB), ou seja, mais do triplo da última edição da Web Summit que gerou 50 TB. Só na rede móvel, a MEO registou um volume de dados de 150 TB, dos quais 30% processados na rede 5G da operadora. Quando comparados com o mês de julho, estes valores representam um crescimento de 108% em volume de tráfego de roaming e de 135% em débito.

TV e notícias com milhões de acessos

Além da presença de milhares de pessoas nas ruas da capital, especialmente nos momentos que contaram com a presença do Papa Francisco, quer no Parque Eduardo VII, quer no Parque Tejo, o acesso à App TV MEO também bateu recordes de audiência. Ao todo foram registados mais de 65 mil acessos à App através da TV, a que acrescem 46 mil acessos às transmissões em direto.

O mesmo aconteceu na operação global de streaming da JMJ no SAPO, media partner do evento. Ao todo, o canal registou mais de 210 mil visualizações, e cerca de um milhão de minutos, nos quatro momentos principais de transmissão. De acordo com fonte da operadora, o streaming do SAPO foi acedido em 150 países e só a área do canal dedicada à JMJ no site contou, desde o arranque no final de julho, com mais de 270 mil page views.

A MEO revela ainda que a aplicação móvel oficial da JMJ Lisboa 2023 registou mais de 280 mil downloads. Já o site da jornada, igualmente concebido pela operadora, contou com mais de 2,3 milhões de visitantes desde o seu lançamento no passado mês de janeiro. Só no período entre 1 e 6 de agosto o número de visitantes somou mais de 840 mil, com a maioria dos acessos a partir de Portugal, Espanha, Itália, França e Brasil.

Recorde-se que a JMJ reuniu em Lisboa cerca de 1,5 milhões de peregrinos (três vezes a população residente na capital) que se concentraram por duas vezes no Parque Tejo, entre o Parque das Nações e Loures. Além destes dois momentos, outros dois encontros com o Papa Francisco mobilizaram 500 e 800 mil peregrinos, respetivamente, na zona do Parque Eduardo VII, Avenida da Liberdade e zonas limítrofes.