JMJ. Perto de 85.000 condutores beneficiaram do perdão de penas das infrações rodoviárias

Os condutores abrangidos por esta lei da amnistia e perdão de penas aprovada no âmbito da JMJ "não ficam isentos do pagamento da coima". Não isenta o registo da infração no Registo de Infrações do Condutores "nem a perda de pontos, a qual se continua a registar".