JMJ. Papa vai reunir-se com vítimas de abusos sexuais em Portugal

O Papa Francisco irá reunir-se com vítimas de abusos sexuais por parte de elementos da Igreja Católica durante a sua visita a Portugal, em agosto, anunciou esta terça-feira Américo Aguiar, presidente da Fundação Jornada Mundial de Juventude (JMJ).

Consulte aqui o programa oficial da visita do Papa a Portugal.

O programa oficial da visita do Papa a Portugal para a JMJ, entre 2 e 6 de agosto, inclui uma visita de duas horas a Fátima, encontros com estudantes refugiados e crianças desfavorecidas, mas há também um programa que "não está no papel", revelou o bispo Américo Aguiar, durante a apresentação pública do programa que está a decorrer na Estufa Fria, em Lisboa.

"Além do programa oficial, o encontro com vítimas de abusos vai acontecer, mas não é dito", afirmou o responsável pela organização da JMJ, que começa dentro de dois meses.

A organização explicou que optou por não divulgar a iniciativa no documento escrito para garantir a privacidade das vítimas: "Se disséssemos que o Papa vai encontrar-se às x horas em x lugar, algum media não iria resistir à tentação de estar lá para fotografar e filmar e temos de salvaguardar a sua imagem. O encontro vai acontecer".

Segundo o bispo, no encontro deverão estar cerca de três dezenas de vítimas, tendo em conta os elementos que têm estado presentes nas reuniões preparativas.

Questionado sobre quem tomou a iniciativa de avançar com este encontro, se as vitimas ou a Igreja, o responsável explicou que foi uma união de vontades: "É um casamento com comunhão de adquiridos. Quer o Santo Padre, sempre manifestou esse desejo, assim como nós, em todos os encontros preparativos, sempre manifestamos esse desejo".

Agenda do Papa em Portugal tem quase 20 encontros e inclui confissão de jovens

O Papa Francisco vai confessar alguns jovens participantes da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, e almoçar com outros na Nunciatura Apostólica, revela ainda o programa oficial da visita, que inclui quase duas dezenas de pontos de agenda.

Segundo o programa oficial, publicado na página eletrónica da JMJ, o Papa chega a Lisboa às 10:00 de dia 2 de agosto e regressa a Roma às 18:00 de domingo, dia 6, tendo ao longo dos cinco dias de visita 19 cerimónias religiosas e encontros com jovens e com autoridades, incluindo o Presidente da República e o primeiro-ministro logo no primeiro dia.

A visita a Portugal inclui ainda uma deslocação de duas horas a Fátima, onde está prevista uma recitação do terço com jovens doentes, bem como um encontro com universitários na Universidade Católica, em Lisboa, e outro em Cascais com a organização Scholas Occurrentes, criada pelo próprio Papa quando era arcebispo de Buenos Aires.

Marcelo nos eventos "mais significativos" da visita do Papa Francisco

O Presidente da República estará nos eventos "mais significativos" da visita do Papa Francisco a Portugal, entre 2 e 6 de agosto para participar na Jornada Mundial da Juventude.

"O Presidente da República, para além da audiência no Palácio de Belém, estará presente nos mais significativos eventos da presença do Papa Francisco em Portugal e da Jornada Mundial da Juventude (JMJ)", lê-se numa nota divulgada esta terça-feira na página da Presidência da República.

Nesta nota, Marcelo Rebelo de Sousa refere que, no dia 2 de agosto, que irá marcar o início da visita do Papa Francisco a Portugal, o representante máximo da Igreja Católica vai ser recebido no Palácio de Belém, "seguindo-se um encontro no Centro Cultural de Belém entre o Santo Padre, as autoridades portuguesas, a sociedade civil e o corpo diplomático acreditado em Portugal".

No dia 3, o Papa Francisco irá participar na cerimónia de acolhimento no Parque Eduardo VII, em Lisboa e, no dia a seguir, participará na Via-Sacra, no mesmo local.

Já na manhã do dia 5, indica a nota da Presidência, está prevista a deslocação do Papa Francisco a Fátima e, à noite, a participação "numa vigília com jovens no Parque Tejo", em Lisboa.

"No último dia da visita, dia 6 de agosto de manhã, o Papa Francisco celebrará uma missa no Parque Tejo, e antecedendo a sua partida de Portugal nesse dia à tarde, Sua Santidade estará presente no encontro com voluntários da JMJ 2023 no passeio marítimo de Algés", lê-se no comunicado.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ vai realizar-se entre 1 e 6 de agosto em Lisboa, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

A JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A edição deste ano, que contará com o Papa Francisco, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia da covid-19.

Notícia atualizada às 13:24