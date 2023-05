Papa chega a Lisboa a 2 de agosto e vai a Fátima a 5. "Momento único", diz Marcelo

O Papa Francisco vai chegar a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude em 2 de agosto, regressando a Roma no dia 6, estando a visita a Fátima agendada para dia 5, informou esta segunda-feira a Fundação JMJ Lisboa 2023. "Momento único", considerou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"A Fundação JMJ Lisboa 2023 recebeu com muita alegria a notícia da oficialização, pela Santa Sé, da visita do Papa Francisco a Portugal. A chegada de Sua Santidade a Lisboa está prevista para o dia 2 de agosto e o seu regresso a Roma ocorrerá a dia 6 de agosto", anuncia a organização da JMJ em comunicado.

Segundo a nota, "por vontade expressa do Papa Francisco, no programa oficial da visita constará ainda uma deslocação a Fátima, que decorrerá a 5 de agosto".

Do programa já conhecido, o Papa participará, no dia 3 de agosto, à tarde, no Parque Eduardo VI, à cerimónia do Acolhimento dos peregrinos. No dia seguinte, presidirá, também no Parque Eduardo VI, à Via Sacra, enquanto no sábado, além da manhã, em Fátima, estará no fim da tarde, início da noite, no Parque Tejo, para o início da Vigília dos jovens.

No domingo, além da missa final, durante a manhã, também no Parque Tejo, à tarde terá um encontro com os milhares de voluntários participantes na JMJ, antes de regressar ao Vaticano.

O Presidente da República deu nota da confirmação da visita do Papa a Portugal numa mensagem publicada no site da Presidência. Marcelo Rebelo de Sousa "assinala o caráter singular da realização da Jornada Mundial da Juventude no nosso País, sublinhando a importância da visita a Portugal de Sua Santidade o Papa Francisco, momento único e indelével na nossa vida coletiva".

Após a divulgação das datas de permanência do Papa em Portugal, o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, partilhou, numa nota, a "alegria por poder participar nesta Jornada Mundial da Juventude" e expressou "gratidão a todas as autoridades" do país, que "ajudam a tornar possível esta Jornada".

"Agradeço igualmente a todos os parceiros e benfeitores da JMJ Lisboa 2023 que generosamente nos ajudam nas mais diversas dificuldades e carências que vamos encontrando", refere Manuel Clemente.

Segundo o patriarca, "para trás ficam muitos encontros, muitos desejos e interrogações, muito trabalho feito ao longo de anos. A formalização da data de chegada a Portugal do Papa Francisco, no próximo dia 2 de agosto, e da sua partida no dia 6 de agosto, são a confirmação da vontade expressa de que, o sucessor de Pedro se quer encontrar, mais uma vez, com os jovens do mundo inteiro. De que os quer escutar, ver e com eles rezar. Com todos".

Já o reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, sublinhou a "grande alegria" que será acolher, no dia 5 de agosto, o Papa Francisco no "lugar das aparições de Nossa Senhora a três crianças, duas delas canonizadas pelo Papa em 2017".

"É para nós uma grande alegria poder acolher de novo o Papa Francisco aqui no Santuário de Fátima", afirmou o padre Carlos Cabecinhas, numa mensagem divulgada pela Sala de Imprensa do santuário.

Segundo Cabecinhas, é sabido "o quanto a mensagem de Fátima está ligada ao Papa e à oração pelo Papa".

"Por isso, poder acolhê-lo de novo, para rezar com ele e por ele é para nós motivo de grande contentamento e, por isso, é essa alegria que expressamos. Esperamos que todos os peregrinos que aqui estarão para o acolher também vivam aqui essa grande alegria de estar de novo com o Papa", acrescentou.

Entretanto, o bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, lembrou hoje que, como o Papa já lhe dissera pessoalmente, irá ao santuário "para rezar à Senhora de Fátima".

"Disse-me, aliás, que já é tradição que numa Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o Santo Padre vá rezar num santuário dedicado a Nossa Senhora, que seja particularmente simbólico para o lugar onde se realizam as jornadas", acrescentou José Ornelas.

"Entre nós virá para rezar e rezar connosco. O motivo da sua vinda é a oração", disse o bispo.

Esta é a segunda deslocação do Papa Francisco a Portugal, depois de, em 2017 ter presidido às cerimónias do 13 de maio, no Santuário de Fátima, numa visita no âmbito do centenário das aparições e que ficou marcada pela canonização oficial dos dois pastorinhos, Jacinta e Francisco Marto. Será a primeira vez que um Papa se desloca à Cova da Iria fora de uma peregrinação internacional aniversária de maio.

Francisco é o quarto Papa a visitar Portugal, depois de Paulo VI em 1967, João Paulo II em 1982, 1991 e 2000, e Bento XVI em 2010.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.

Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de meio milhão de jovens.

