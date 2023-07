JMJ "obriga" a megaoperação de redes por parte da MEO

A MEO foi a operadora selecionada para assegurar as comunicações da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que se realiza, pela primeira vez, em Portugal. Uma decisão que levou a operadora a criar uma megaoperação, a nível tecnológico e de redes, assegurada por uma vasta equipa especializada.

Para controlar toda a operação, a MEO criou duas War Rooms, uma delas instalada in loco, em pleno Parque Eduardo VII e a segunda (a principal) localizada no edifício da Altice em Linda-a-Velha. A seu cargo estarão equipas, a trabalhar 24x7, que serão responsáveis "pela supervisão e monitoria das redes, preparadas para intervir no imediato, em caso de necessidade". No total estão envolvidos mais de 300 colaboradores, dos quais 200 de áreas técnicas. Algo que a MEO considera "ímpar a nível nacional".

Instalados nas War Rooms da MEO, encontram-se dezenas de monitores que, em tempo real, controlam todas as redes e serviços fornecidos pela Empresa que permitem às equipas supervisionar todos os locais e eventos para que nada falhe.

Os dashboards, construídos para este evento, possibilitam visualizar desde diagramas de redes dos recintos, aos dados das antenas móveis, até a um monitor exclusivamente dedicado à monitorização do tráfego de roaming nas jornadas, que permite ver em tempo real o número de clientes de redes estrangeiras registadas na MEO.

Este é um evento que, pelas suas particularidades, coloca desafios à MEO, nomeadamente face "a quantidade de pessoas que vão estar nos três espaços, de forma muito concentrada e num curto espaço de tempo" -- Parque Eduardo VII, Parque Tejo e Fátima, revela José Pedro Nascimento, Diretor de Engenharia e Operações de Rede, que aponta a dimensão do evento como um desafio a ultrapassar, nomeadamente no que concerne à fiabilidade e consistência das redes. Mas, "se há em Portugal uma empresa que conseguia prover comunicações para um evento desta natureza é a MEO", afirma, explicando que é "pela nossa experiência, pelo nosso know-how, por estarmos habituados a fazer estes eventos noutras situações", dando como exemplo não só a visita do Papa, mas, também, o Web Summit.

Na prática, a MEO, durante os dias da JMJ, revela Artur Costa, Diretor de Operações e Serviços de Cliente, vai assegurar toda a monitorização, suporte e intervenção imediata dos locais, sempre que houver uma necessidade.

A MEO é a responsável pelo site do evento -- dinâmico e com atualizações diárias "daquilo que são os diferentes movimentos" -- assim como pela gestão dos conteúdos das próprias jornadas. A par disso, acrescenta Artur Costa "temos o suporte de todas as salas logísticas e de toda a organização, assim de todos os sponsors associados, muitos clientes nossos, que estão diretamente a intervir também nas JMS e aos quais estão a recorrer ao nosso serviço para esse mesmo suporte".

A tudo isto há ainda a acrescentar a segurança, seja em termos de "proteção, quer da disponibilidade das comunicações, quer em termos daquilo que é a cibersegurança associada a este grande evento".

Dada a dimensão e complexidade associada ao evento, a equipa da Altice consiste na convergência das várias direções. Uma complexidade que poderia ser complicada. "Orgulho-me da forma como as equipas se articulam e assumem uma causa comum, que é gerir este grande evento, para que corra pelo melhor", aponta Artur Costa que acrescenta que "tudo faremos para que corra pelo melhor, para que seja um grande sucesso e para seja um grande orgulho para o nosso país e para a Altice em particular, por ser o principal parceiro tecnológico deste grande evento".