JMJ. Moedas convida população a visitar Parque Tejo no sábado. "Oportunidade única"

As principais cerimónias da JMJ decorrem no Parque Tejo, Parque das Nações

A menos de dois meses do início da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realiza entre 1 e 6 de agosto, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa convida a população a visitar, neste sábado, o Parque Tejo, onde vão decorrer as principais cerimónias do evento. É uma "oportunidade única", diz Carlos Moedas, para conhecer o que já foi feito no recinto que irá ser o novo parque da capital.

Com o fim da obra do aterro, e numa altura em que o Palco-Altar "está a pouco mais de um mês" de estar concluído, o "Parque Tejo vai abrir as portas ao público, por algumas horas, este sábado, 10 de junho, entre as 10h00 e as 17h00", anuncia a autarquia.

Para todos os que se deslocarem ao principal local da JMJ Lisboa 2023, haverá "um percurso definido pelo recinto, passando perto da ponte ciclopedonal que está em fase de conclusão, até chegar à zona onde está a ser construído o palco", detalha a autarquia.

Neste percurso, está também prevista a passagem pelo "talhão modelo", sendo possível mostrar os "equipamentos que cada zona do Parque Tejo - Lisboa vai ter durante a Jornada Mundial da Juventude, entre bebedouros, contentores de higiene urbana, etc", refere a Câmara de Lisboa em comunicado enviado às redações.

A autarquia acrescenta que a entrada será livre e deverá ser feita pela Praça Gago Coutinho.

Carlos Moedas convida, assim, toda a população a participar nesta visita, que considera ser "uma oportunidade única para todos verificarem no terreno o investimento que a cidade está a fazer neste recinto", que vai ser o novo parque de Lisboa.

"Aqui vai nascer, em setembro, o novo parque de Lisboa. Uma área que até há bem pouco tempo era um aterro sanitário e que em breve estará apta a ser usufruída por todos os que a queiram frequentar. É uma obra de e para todos os Lisboetas. E que ficará para o futuro da cidade. A obra nasce por causa da JMJ, mas irá muito além deste evento", destaca Moedas.