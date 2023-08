JMJ: Mais de mil jovens já pernoitaram na Aldeia montada pelo Santuário de Fátima

A Aldeia Jovem, espaço criado pelo Santuário de Fátima para acolher peregrinos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de passagem pela Cova da Iria, acolheu, desde 24 de julho, cerca de mil jovens nas tendas de acantonamento.

O espaço, junto ao Centro Pastoral Paulo VI, tem capacidade para acolhimento simultâneo de cerca de 500 jovens em acantonamento em tendas e possibilidade de disponibilizar refeições para 2.000 pessoas diariamente.

O Santuário de Fátima informou que o alojamento, "disponível até ao dia 10 de agosto, é gratuito e feito em tenda, com colchão e acesso a sanitários com duche".

Na zona de refeições, que funcionará até 15 de agosto, os peregrinos têm acesso gratuito a internet e carregadores de telemóvel.

Nas imediações, junto à avenida João XXIII, os jovens terão ainda a possibilidade de acampar numa área verde preparada para cerca de 1.500 peregrinos.

"A Aldeia Jovem foi preparada para acolher toda esta massa humana de jovens que passará por Fátima, tendo em conta a Jornada Mundial da Juventude. Neste espaço, temos duas valências, um espaço de refeições, para que os jovens possam tomar uma refeição, e um espaço para que os peregrinos possam acantonar, ou seja, possam descansar um pouco e dormir, obviamente, com todas as condições de casas de banho, de duches", disse à agência Lusa André Silva, responsável pelo Departamento de Vigilância e Gestão Operacional do Santuário.

Para os jovens que passam por Fátima no âmbito da JMJ, o Santuário preparou, também, um conjunto de propostas pastorais, como seis caminhos de peregrinação a pé a partir de seis pontos em torno de Fátima, capelas ou igrejas paroquiais, com distâncias entre os cinco e os 17 quilómetros, para que os grupos ou os peregrinos jovens individualmente, que desejem fazer uma experiência de peregrinação a pé a Fátima, a possam fazer.

"São itinerários que têm a acompanhar alguma proposta pastoral orante, para que os grupos possam, através dessa proposta, conhecer o acontecimento de Fátima, conhecer os protagonistas, alguns dos temas-chave", explicou André Pereira, diretor do Departamento de Acolhimento e Pastoral Santuário de Fátima.

Fátima é um dos locais onde o Papa Francisco estará no âmbito da JMJ Lisboa 2023, estando prevista a sua deslocação ao Santuário na manhã de sábado.