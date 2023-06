JMJ: "Estamos prontos", garante Carlos Moedas

As obras de terraplanagem no Parque Tejo, em Lisboa, onde vai decorrer a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), estão concluídas e até 09 de julho o altar estará pronto, anunciou esta terça-feira o presidente Câmara de Lisboa.

"Estamos prontos. Estamos a 56 dias [do início da JMJ] e a obra no Parque Tejo de infraestrutura de terraplanagem está terminada", disse Carlos Moedas, num evento em que será apresentado o programa da visita do Papa a Portugal, que irá decorrer na primeira semana de agosto.

A JMJ começa oficialmente em 01 de agosto, mas Francisco irá estar em Portugal entre os dias 02 e 06.

"Até dia 09 de julho todo o altar estará todo preparado. Até ao final de junho, a ponte pedonal também estará pronta", acrescentou o autarca durante a apresentação que está a decorrer na Estufa Fria, em Lisboa.

O autarca lançou dois desafios aos jovens e às famílias que vivem em Lisboa.

"Todos aqueles jovens que queiram ser embaixadores da cidade e que tenham oportunidade de ter uma semana de trabalho de quatro horas por dia inscrevam-se", pediu.

"Os lisboetas que abram as suas casas a todos aqueles que vão estar aqui. Para nós é muito importante", apelou, dizendo que sente uma "alegria e gratidão imensa por Lisboa ter sido escolhida" para a JMJ.

Não existe Plano B mas sim "Plano F de Francisco" - bispo Américo Aguiar

O bispo auxiliar de Lisboa justificou a ida do Papa esta terça-feira ao hospital explicando que foi apenas "fazer análises" e avisou que não existe um plano B para a Jornada Mundial da Juventude.

"O único plano é F, de Francisco", disse Américo Aguiar, que é também presidente da Fundação Jornada Mundial de Juventude.

"Ele foi fazer análises, qualquer um de nós vai fazer analises e ninguém dá por isso", afirmou Américo Aguiar, reagindo às notícias que esta terça-feira dão conta da entrada do Papa Francisco numa unidade de saúde em Roma.

Na conferência de imprensa sobre a agenda da visita do Papa Francisco a Portugal, Américo Aguiar tocou precisamente a questão da saúde do Papa Francisco: "O Santo Padre, decorrendo da situação clínica dos últimos tempos, foi fazer análises", afirmou.

A JMJ começa dentro de dois meses, na primeira semana de agosto, e a organização garante que não existem outros planos que não sejam receber Francisco: "Se nós temos plano B? O nosso único plano é F, de Francisco. O Santo Padre é um querido avô e tem que ter cuidados e acompanhamentos".