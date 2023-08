JMJ. Não se sabe do paradeiro de 106 peregrinos angolanos e cabo-verdianos

Um grupo de 106 peregrinos de Angola e Cabo Verde, que vieram para participar na Jornada Mundial da Juventude, estão em parte incerta. Autoridades não os dão como desaparecidos.

Do grupo em que vinham esses 106, de acordo com o que foi dito ao DN, esperavam-se 50 peregrinos em Porto de Mós, distrito de Leiria, mas acabaram por aparecer só 20.

A Diocese Leiria-Fátima não adianta mais pormenores para além do que foi anunciado em comunicado.

"A única situação anormal que requereu uma atenção especial da parte da organização diocesana foi a ausência de 106 peregrinos dos grupos estrangeiros de nacionalidade angolana e cabo-verdiana acolhidos em três paróquias da Diocese. Logo que estas não comparências foram sinalizadas, a organização reportou-as às competentes autoridades de segurança que, desde então, têm assumido as diligências exigíveis e necessárias", segundo se pode ler.

No total, a paróquia de Leiria-Fátima recebeu cerca de 7500 jovens de mais de 50 países diferentes.

Ao fim da noite, as autoridades informaram ter iniciado as "medidas de monitorização" sobre estes 106 peregrinos que não compareceram na diocese de Leiria-Fátima, mas não os consideram tecnicamente desaparecidos.

Em comunicado, o Sistema de Segurança Interna informou que o grupo estava "devidamente inscrito" na JMJ e entrou "regularmente e por via aérea em território nacional".

O SSI reconhece que estes peregrinos não realizaram o 'check-in' na diocese de Leiria-Fátima, conforme estava previsto, mas por estes cidadãos terem entrado em Portugal "de forma legal e com visto válido no espaço Schengen" não é considerado "para efeitos legais, que o grupo esteja desaparecido".

Apesar desta circustância, o Sistema de Segurança Interna adiantou que estão a ser "tomadas as competentes medidas de monitorização por parte das autoridades envolvidas, quer a nível nacional, quer a nível internacional".

Contactadas pela Lusa, fontes das embaixadas de Angola e Cabo Verde em Lisboa indicaram desconhecer a situação, uma vez que a deslocação destes peregrinos é enquadrada pelas igrejas.

Pelo menos 1.518 angolanos, residentes em Angola e na diáspora, inscreveram-se para participar na JMJ Lisboa 2023 e a partir de Luanda devem embarcar 518 peregrinos para este encontro com o Papa Francisco. De Cabo Verde, está prevista a participação de um total de 913 cabo-verdianos, incluindo religiosos.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.