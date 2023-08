JMJ: Costa salienta honra em acolher evento e desafia jovens a "olharem para o mundo"

O primeiro-ministro, António Costa, considerou esta terça-feira que, para Portugal, "é uma honra" acolher a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e receber o Papa Francisco, e salientou que este "é o momento dos jovens olharem para o mundo".

"Neste primeiro dia da #JMJ2023 quero desejar a todos uma excelente Jornada Mundial da Juventude", lê-se numa mensagem na conta oficial do chefe do executivo português na rede social 'Twitter'.

Para Portugal, continua Costa na mensagem, "é uma honra acolher este grande evento" e receber, a partir de quarta-feira, o Papa Francisco, considerando que "a chamada do Papa aos jovens de todo o mundo para a reflexão tem um valor imenso".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Neste primeiro dia da #JMJ2023 quero desejar a todos uma excelente Jornada Mundial da Juventude. Para #Portugal é uma honra acolher este grande evento e receber, a partir de amanhã, o @Pontifex_pt. A chamada do Papa aos jovens de todo o mundo para a reflexão tem um valor imenso. pic.twitter.com/PiaLI3Ypze - António Costa (@antoniocostapm) August 1, 2023

"Este é o momento dos jovens olharem para o mundo e, com mais ou menos fé, perceberem que os desafios que se colocam à humanidade são fundamentais para a sua geração. Como já disse aos voluntários da JMJ, agarrem o mundo nas vossas mãos, como estão a agarrar esta Jornada!", apelou António Costa.

Também o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, na rede social Twitter, assinalou o primeiro dia do evento.

"No dia 1 da Jornada Mundial da Juventude, começo por agradecer aos milhares de voluntários que a tornam possível. Eles dão um exemplo cívico de participação, entreajuda e sentido do bem comum com que todos devemos aprender. #JMJ2023", lê-se na mensagem.

No dia 1 da Jornada Mundial da Juventude @jmj_pt, começo por agradecer aos milhares de voluntários que a tornam possível. Eles dão um exemplo cívico de participação, entreajuda e sentido do bem comum com que todos devemos aprender. #JMJ2023 - Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) August 1, 2023

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa entre esta terça-feira domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que contará com a presença do Papa Francisco, que chega a Lisboa na manhã de quarta-feira.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

Estima-se que, no total, a jornada vá custar cerca de 160 milhões de euros.