JMJ. Construção do palco do Parque Eduardo VII arrancou e está pronto num mês

A montagem do altar-palco do Parque Eduardo VII que vai acolher três dos principais eventos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 - Missa de Abertura, Acolhimento e Via Sacra - começou a ser montado no fim de semana, anunciou a organização esta quarta-feira. A construção tem a duração prevista de um mês.

O palco ficará entre as colunas projetadas pelo arquiteto Keil do Amaral e terá 40 metros de largura e 24 de altura, ocupando uma área total de 430 metros quadrados. A obra custará cerca de 450 mil euros, valor que será totalmente suportado pela Fundação JMJ Lisboa 2023, com o apoio de uma entidade privada.

Para a construção altar-palco, de autoria do arquiteto João Matos, serão utilizadas 170 toneladas de ferro e madeira, que serão transportados para o local em 16 camiões TIR.

Neste palco será celebrada a missa de abertura da JMJ Lisboa 2023, no dia 1 de agosto e será presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente. No dia 3 acontecerá o Acolhimento dos peregrinos e, no dia 4, será celebrada a Via Sacra com o Papa Francisco.

Durante os eventos centrais estarão no altar cerca de uma centena de sacerdotes e os elementos do coro e orquestra.

Durante a Jornada, o espaço do Parque Eduardo VII terá a designação de "Colina do Encontro".