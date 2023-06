Conferência Episcopal acredita na presença do Papa na JMJ apesar dos problemas de saúde

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, recusou esta quarta-feira antecipar cenários devido à saúde do Papa Francisco, que vai ser operado esta tarde, e disse contar com a sua presença na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

"Rezamos e acompanhamos a situação de saúde do Papa e esperamos aquilo que vai vir. Não antecipamos cenários, mas estamos contando que o Papa possa vir cá", afirmou, em Leiria, José Ornelas, também bispo da Diocese de Leiria-Fátima, após ter recebido o secretário-geral do Partido Comunista Português, Paulo Raimundo.

O bispo salientou que a situação de saúde do Papa não é desconhecida, lembrando o desejo do chefe de Estado do Vaticano de presidir à JMJ, em agosto, em Lisboa, e de se deslocar, por essa ocasião, de novo, ao Santuário de Fátima.

"A situação de saúde do Papa não nos é nem desconhecida, muito menos nos deixa indiferentes. (...) Agora também ele disse sempre 'eu, desde que possa, evidentemente, que vou. Vou a Fátima e vou a Portugal, vou à JMJ'", declarou.

O Papa Francisco, de 86 anos, vai ser operado esta quarta-feira sob anestesia geral no Hospital Gemelli, em Roma, por risco de obstrução intestinal, divulgou o Vaticano.

Esta intervenção cirúrgica, considerada necessária pelo agravamento dos sintomas apresentados pelo Papa, segundo a sua equipa médica, levará a "vários dias" de hospitalização, disse num comunicado o diretor de imprensa do Vaticano, Mateus Bruni.

O Papa será sujeito a uma "laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com prótese" para tratar uma obstrução "recorrente, dolorosa e agravada" no intestino.

Na terça-feira, Francisco já tinha feito exames no Hospital Gemelli, em Roma.

Questionado sobre a eventualidade de o programa da JMJ, que foi anunciado na terça-feira, poder ser alterado devido à saúde de Francisco, José Ornelas assegurou: "O programa que está afixado é este. Como disse o D. Américo [Aguiar, presidente da Fundação JMJ e bispo auxiliar de Lisboa], não temos outro programa".

"Evidentemente que isso depende das condições de saúde do Papa e esperamos confiantes e rezamos para que possa ter um êxito positivo", ressalvou.

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa expressou ainda o desejo de que o Papa recupere.

"Esperamos que ele recupere. Aliás, tem sido um lutador, também nestas questões de saúde, e esperamos que venha. Deus está por trás destas coisas todas e também [o] tem nas suas mãos e [está] na nossa oração", acrescentou.

A agenda do Papa para a JMJ, entre 2 e 6 de agosto, em Lisboa, tem quase 20 encontros e inclui uma deslocação ao Santuário de Fátima.

Na terça-feira, Américo Aguiar justificou a ida do Papa nesse dia ao hospital, explicando que foi apenas "fazer análises" e avisou que não existe um plano B para a JMJ.

"O único plano é F, de Francisco", disse o presidente da Fundação JMJ.