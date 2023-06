JMJ: Bispo do Porto quer duplicar os 11 mil inscritos e lança apelo aos indecisos

A diocese do Porto tem 11 mil jovens inscritos para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realiza em agosto em Lisboa, mas o bispo quer duplicar este número e lançou um apelo aos indecisos e às famílias.

"Na diocese do Porto estamos milhares e milhares de inscritos, o bispo também está, foi o primeiro, mas podemos aumentar para o dobro, o objetivo nestes últimos dias é que as inscrições aumentem para o dobro", disse o bispo do Porto, Manuel Linda, numa mensagem publicada em vídeo.

Motivo pelo qual Manuel Linda lançou um apelo aos indecisos dizendo que "vai valer a pena", assim como às famílias para aconselharem os seus filhos a inscreverem-se.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Apelo ainda àqueles que estão inscritos que arranjem um colega vosso que, neste momento, não esteja inscrito", referiu.

Na mensagem, o bispo garantiu aos jovens que a JMJ não os vai deixar indiferentes.

As inscrições terminam no final do mês, sendo que até agora os polacos e franceses são aqueles que estão inscritos em maior número no Porto.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de 650 mil jovens.